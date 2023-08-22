Apple может отложить продажу продвинутых версий новых iPhone 15: стало известно почему

Компания Apple может отложить продажу продвинутых версий новых iPhone 15 (Pro Max или Ultra) на три-четыре недели. Это связано с тем, что поставщик деталей камер Sony не смог вовремя предоставить датчик изображения.

Об этом со ссылкой на источники пишет портал 9to5Mac.

Как отмечается, 12-13 сентября Apple проведет ежегодную презентацию новой линейки своих гаджетов. В продажу они традиционно поступят через неделю. Однако задержаться с поставками в магазины по всему миру могут продвинуты модели iPhone 15 – Pro Max или Ultra, имеющие улучшенную камеру.

Задержка в три-четыре недели связана с тем, что поставщик деталей камеры смартфона не смог вовремя предоставить датчики изображения.

Интересно то, что компания готовит наибольшее обновление камеры для iPhone 15 Pro Max – вероятно, он получит перископный модуль. Это позволит владельцам модели пользоваться 10-кратным оптическим зумом, тогда как менее "прокачанные" модели имеют только 3-кратный зум.

Напомним, что Apple призвала пользователей избегать контакта с телом во время зарядки iPhone.

Читайте также: