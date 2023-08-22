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Apple может отложить продажу продвинутых версий новых iPhone 15: стало известно почему

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Apple может отложить продажу продвинутых версий новых iPhone 15: стало известно почему

Компания Apple может отложить продажу продвинутых версий новых iPhone 15

Задержка может достичь четырех недель.

Компания Apple может отложить продажу продвинутых версий новых iPhone 15 (Pro Max или Ultra) на три-четыре недели. Это связано с тем, что поставщик деталей камер Sony не смог вовремя предоставить датчик изображения.

Об этом со ссылкой на источники пишет портал 9to5Mac.

Как отмечается, 12-13 сентября Apple проведет ежегодную презентацию новой линейки своих гаджетов. В продажу они традиционно поступят через неделю. Однако задержаться с поставками в магазины по всему миру могут продвинуты модели iPhone 15 – Pro Max или Ultra, имеющие улучшенную камеру.

Задержка в три-четыре недели связана с тем, что поставщик деталей камеры смартфона не смог вовремя предоставить датчики изображения.

Интересно то, что компания готовит наибольшее обновление камеры для iPhone 15 Pro Max – вероятно, он получит перископный модуль. Это позволит владельцам модели пользоваться 10-кратным оптическим зумом, тогда как менее "прокачанные" модели имеют только 3-кратный зум.

Напомним, что Apple призвала пользователей избегать контакта с телом во время зарядки iPhone.

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