Apple случайно показала AirPods с камерами: чего ожидать от новинки

AirPods с камерами и ИИ

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Компания Apple разрабатывает новую версию наушников AirPods со встроенными камерами, которые уже близки к официальному анонсу. Намеки нашли в видеоролике из предрелизной версии macOS Tahoe 26.7.

Об этом пишет Mac Rumors.

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Новые AirPods с камерами выйдут совсем скоро: что уже показали

В короткой демонстрации мужчина преподносит книгу, чтобы камеры в AirPods могли считать ее название. За кадром раздается объяснение: «Благодаря визуальному интеллекту ваш мир становится таким, который можно сохранить. Видите что-нибудь, что вам нравится? Просто попросите меня сохранить это на потом».

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Камеры будут передавать изображения системе Visual Intelligence, позволяя Siri распознавать окружающую среду пользователя и фиксировать нужную информацию.

В коде операционной системы также есть прямое упоминание о настройке Visual Intelligence непосредственно для наушников.

Если устройство перекроет волосы, система выдаст уведомление: «Чтобы получить самую точную информацию о вещах вокруг вас, убедитесь, что AirPods ничем не закрыты».

Разработка имеет кодовое название B790, о котором ранее уже упоминал Марк Гурман из Bloomberg. По его данным, новинку могут презентовать уже в сентябре — во время традиционного сентябрьского события Apple, где ожидается анонс iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и гибкого iPhone Ultra.

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К тому же операционная система macOS Tahoe 26.7 содержит множество других упоминаний о модели B790 и целый ряд других еще не анонсированных продуктов компании.

Что известно о разработке AirPods с камерами и ИИ

Напомним, компания Apple вышла на завершающий этап разработки новых AirPods со встроенными в оба наушника камерами, которые будут служить «глазами» для обновленного голосового помощника Siri.

Устройство уже находится на стадии финального тестирования и не предназначено для съемки фото или видео, а будет использоваться для сбора визуальных данных и анализа окружающего пространства. Благодаря этому наушники могут распознавать объекты, давать напоминания, помогать с навигацией и отвечать на вопросы, выступая аналогами функций визуального искусственного интеллекта.

Этот проект является важным шагом Apple в борьбе на рынке ИИ-гаджетов против Meta и OpenAI. Первоначальный релиз устройства, запланированный на первую половину 2026 года, был перенесен из-за задержки обновленной версии Siri, выход которой теперь ожидается в сентябре. Для защиты приватности пользователей наушники оснастят LED-индикатором, который будет сообщать о передаче визуальных данных в облачные сервисы.

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