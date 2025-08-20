Apple Watch готовит неожиданную новинку, которая изменит пользование – что разрабатывает компания

Apple Watch

Реклама

Ближайшие модели Apple Watch могут получить давно ожидаемую функцию – Touch ID. Хотя до презентации Apple Watch Series 11 и Ultra 3 осталось всего несколько недель, в сети уже появляются слухи о моделях 2026 года, где эта технология станет главной интригой.

Журналисты издания Macworld обнаружили во внутреннем коде Apple упоминание AppleMesa - кодовое название для биометрической аутентификации по отпечатку пальца, сообщает T4.

Записи касаются моделей в следующем году и свидетельствуют о ранних этапах тестирования. На данный момент это только прототип, поэтому в актуальных моделях, включая Series 11 и Ultra 3, соответствующих драйверов нет. Это означает, что инженеры Apple работают над интеграцией Touch ID, но до массового производства еще далеко.

Реклама

По данным DigiTimes, Apple Watch 2026 получат вдвое больше сенсорных компонентов. Хотя точное назначение части датчиков не раскрывается, специалисты предполагают, что они могут быть соединены конкретно с функцией Touch ID.

Если биометрическая аутентификация появится в Apple Watch, это значительно упростит разблокировку устройства и повысит уровень безопасности. Особенно это актуально для бесконтактных платежей и других операций, где быстрая и надежная проверка личности критически важна.

Пока остается неизвестно, как именно реализуют сенсор: он может появиться под экраном или быть интегрированным в боковую кнопку, логично вписывающуюся в современный дизайн часов.

Напомним, Apple готовит настоящую революцию в мире ноутбуков: по данным инсайдеров, компания разрабатывает бюджетный MacBook, который впервые получит процессор, созданный для iPhone.