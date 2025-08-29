Аптека случайно раскрыла измену мужа жене: он готовит иск

Аптека / © pixabay.com

В Китае разгорелся скандал после того, как мужчина заявил о намерении подать в суд на аптеку, обвинив ее во вмешательстве в его частную жизнь. Причиной стала неудачная электронная оплата контрацептивов, приведшая к раскрытию его измены жене.

Об этом пишет Oddity Central.

Инцидент произошел в городе Пинган, провинция Гуандун. Мужчина приобрел противозачаточные таблетки в аптеке сети Dashenlin на сумму 15,8 юаней (примерно 91 гривна), но из-за сбоя системы оплата не прошла. Сотрудники аптеки заметили проблему уже после его ухода и решили сообщить об этом владельцу карты лояльности. Они отправили SMS на указанный номер, который принадлежал не мужчине, а его жене.

Когда женщина поинтересовалась деталями, фармацевт подтвердил, что покупка касалась контрацептивов. Так обман вышел на поверхность, и, по словам самого мужчины, теперь под угрозой оказались не только его брак, но семья любовницы.

«Теперь моя жена знает все, и две семьи находятся на грани распада. Я хочу знать, несет ли ваша аптека за это ответственность? — написал он в сообщении на Weibo.

Мужчина даже опубликовал чек на покупку, скриншоты переписки жены с фармацевтом и полицейский протокол. Он планирует подать иск против аптеки за нарушение права на конфиденциальность.

Однако юристы сомневаются в успехе дела. По словам Фу Цзяня, директора юридической компании Henan Zejin, именно неверность стала причиной кризиса в семье, и доказать вину аптеки будет почти невозможно. «Неверность мужчины является основной причиной распада семьи, и он должен взять на себя ответственность за свои действия. Если он хочет подать в суд, он должен предоставить достаточные доказательства, чтобы продемонстрировать причинно-следственную связь между раскрытием информации аптекой и распадом его брака. Исходя из текущих обстоятельств, телефонный звонок, сделанный сотрудником аптеки, кажется законным и не преследовал цель разглашения информации, что делает чрезвычайно сложным для неверного мужчины доказать нарушение своих прав», — подчеркнул он.

Подобные случаи уже были. В 2018 году мужчина из Лонг-Айленда (США) подал в суд на аптеку CVS, которая сообщила его жене о лекарствах от эректильной дисфункции. Это тоже стало причиной развода.

Напомним, тайный брак мужчины раскрылся после того, как вторая жена родила в больнице, где работала первая.