Арбуз на голове, бассейн и более миллиона фанатов: как украинская овчарка Роки покорила TikTok

Пес Роки покорил TikTok

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Украинский пес, которого зовут Роки, превратился в настоящую знаменитость соцсетей благодаря креативности своего хозяина. Владелец немецкой овчарки снимает смешные видео, благодаря чему у животного уже более 1,1 млн подписчиков и более 76 млн лайков в TikTok.

Немецкая овчарка из Украины в «шлеме» из арбуза завоевала миллионы сердец в TikTok

Владелец немецкой овчарки снимает забавные видео с участием своей собаки Роки. Самые смешные видео — те, где собаке делают шапочку из арбуза, ананаса или дыни.

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Эти видео собирают миллионы просмотров и лайков, а сам Роки имеет очень большую фан-базу.

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Позже оказалось, что собака живет в Украине, о чем говорится в закрепленной публикации на странице пса в ТикТоке. Пес-блогер даже готов к сотрудничеству.

Собака постоянно позирует в нарядах из самых разнообразных ягод и фруктов — от корок дыни до банановой кожуры.

На кадрах собака выглядит не только мило, но и абсолютно счастливо, ведь хозяин окутал ее заботой — бережно вычесывает шерсть, угощает вкусностями и покупает много игрушек. У собаки даже есть собственный бассейн.

Собаки: последние новости

Напомним, что единственной нормы прогулок для собак не существует, ведь необходимая активность зависит от возраста, породы и индивидуальных потребностей животного. По данным Express со ссылкой на ветеринара Николу Рус, для щенков действует ориентир: пять минут активности (прогулок или игр) на каждый месяц жизни дважды в день.

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Взрослым и пожилым собакам рекомендуют около 30–60 минут физической нагрузки дважды в день, но активным породам вроде бордер-колли нужно больше движения, чем маленьким собакам.

Для старших любимцев и животных с артритом важно выбирать упражнения низкой интенсивности, щадить суставы, учитывать покрытие или рассмотреть гидротерапию, поскольку сохранять подвижность необходимо. Также собакам всех возрастов нужна умственная стимуляция. В Кинологическом клубе добавляют, что собак нужно выгуливать 1-2 раза в день, если ветеринар не назначил покой.

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