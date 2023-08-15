Арендодатель шокировал, как женщина больше года не выносила мусор из его квартиры - фото

Он назвал ее худшим арендатором, которого он когда-либо встречал.

Домовладелец по имени Се из Циндао в провинции Шаньдун, Китай, был ошеломлен, когда вошел в квартиру жительницы, не выносившей мусор больше года.

Об этом пишет nypost.com.

Он поделился кадрами, где видно, как арендатор, имя которой публично не разглашается, сидит среди груды мусора и играет на своем телефоне, пока другая женщина убирает в квартире.

Женщина больше года не выносила мусор из арендованной квартиры / Фото: newsflare.com

По словам мужчины, когда она жила в квартире, то спала в том самом маленьком месте, где она сидит на фото.

Женщина больше года не выносила мусор из арендованной квартиры / Фото: newsflare.com

Се пожаловался, что хлама было гораздо больше, поскольку он уже убрал часть до того, как снял все на камеру. Она устроила такой беспорядок, что мусор в доме доставал до окон.

Женщина больше года не выносила мусор из арендованной квартиры / Фото: newsflare.com

После пяти часов уборки квартира наконец-то стала чистой.

Арендатору дали несколько дней, чтобы найти новое жилье.

Напомним, в это время девушка заработала миллион на уборке самых грязных домов в мире. Специалист рассказала, как убирала жилье 80-летней женщины, которая три года не мылась.

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