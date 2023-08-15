Арендодатель шокировал, как женщина больше года не выносила мусор из его квартиры - фото

Он назвал ее худшим арендатором, которого он когда-либо встречал.
Домовладелец по имени Се из Циндао в провинции Шаньдун, Китай, был ошеломлен, когда вошел в квартиру жительницы, не выносившей мусор больше года.
Об этом пишет nypost.com.
Он поделился кадрами, где видно, как арендатор, имя которой публично не разглашается, сидит среди груды мусора и играет на своем телефоне, пока другая женщина убирает в квартире.
По словам мужчины, когда она жила в квартире, то спала в том самом маленьком месте, где она сидит на фото.
Се пожаловался, что хлама было гораздо больше, поскольку он уже убрал часть до того, как снял все на камеру. Она устроила такой беспорядок, что мусор в доме доставал до окон.
После пяти часов уборки квартира наконец-то стала чистой.
Арендатору дали несколько дней, чтобы найти новое жилье.
Напомним, в это время девушка заработала миллион на уборке самых грязных домов в мире. Специалист рассказала, как убирала жилье 80-летней женщины, которая три года не мылась.
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