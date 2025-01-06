Арендодатель снял в доме дверь и окна посреди зимы ради мести: что произошло

Владелец дома на севере Франции пытается заставить своих арендаторов выехать посреди зимы, выломав дверь и окна в своем доме.

Об этом пишет Oddity Central.

Во Франции, как и во многих европейских странах, выселение арендаторов зимой незаконно, даже если они задерживают арендную плату. Однако один арендодатель в Па-де-Кале пытается обойти закон, заставляя своих арендаторов освободить жилье, даже не прося их об этом. 20 декабря бригада рабочих прибыла в дом и начала разбирать двери и окна под предлогом их замены. Однако арендаторы утверждают, что они просто загрузили старую дверь и окна в машину и уехали, оставив их бороться с холодом и потенциальным вторжением в любое время дня и ночи.

Жительница квартиры, мама одного ребенка, рассказала TF1 Info, что после инцидента пыталась связаться с арендодателем, но он был недоступен. Не имея другого выхода, женщина забаррикадировала окна и двери картоном. Она утверждает, что слишком испугана, чтобы покинуть дом, поэтому проводит все свое время дома.

В разговоре с французскими СМИ владелец дома взял на себя ответственность за свои действия, признавшись, что сделал это только потому, что арендатор не выполнила свою часть договоренности.

"Они не застраховали дом. На самом деле, мы вместе договорились, что она заплатит. Она должна мне аренду за пять месяцев", — пожаловался он.

Французская ассоциация собственников жилья заявила журналистам, что понимает мотивы арендодателя, добавив, что метод, используемый для того, чтобы заставить арендаторов покинуть жилье, абсолютно незаконный. Арендатор подала жалобу о злоупотреблении доверием и ищет социальное жилье.

Напомним, женщина живет в переоборудованном военном складе. Она рассекретила стоимость ремонта и показала фото дома.

Читайте также: