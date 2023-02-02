Археологи нашли давнюю таверну и холодильник, которому 5000 лет: там были даже остатки пищи

В древнем городе Лагаш в Иране археологи обнаружили таверну, которая датируется 2700 годом до нашей эры. Ученые отмечают, что это может свидетельствовать о том, что в давние времена, кроме правителей и порабощенных людей, также был и средний класс.

Об этом пишет CNN.

Археологи во время исследований города, находившегося на территории тогдашней Месопотамии, обнаружили интересную находку. Это таверна, которая была спрятана всего на 19 дюймов под поверхностью. Столовая была разделена на обеденную зону под открытым небом и комнату со скамейками, печью, старинными остатками пищи и даже холодильником, которому 5000 лет.

Также команда археологов обнаружила печь промышленного размера, древний поглощавший влагу холодильник, чтобы хранить пищу прохладной, и десятки конических мисок, многие из которых содержали рыбьи остатки, что свидетельствует о том, что двор предназначался для столовой на открытом воздухе.

"Я думаю, что первой привлекающей внимание вещью была эта очень большая печь, и она на самом деле прекрасна. От различных эпизодов горения и отложений пепла она оставила своеобразную радужную окраску в почве, а интерьер обрамлен этими большими кирпичами", — говорит. археолог из Университета Пенсильвании Рид Гудман.

Лагаш, ныне город аль-Хиба, был одним из старейших и самых больших городов на юге Месопотамии — с пятого тысячелетия до середины второго тысячелетия до нашей эры и занимал площадь почти две квадратные мили. Раскопки в этом городе возобновились в 2019 году. Сначала ученые исследовали религиозную тематику, но затем решили поискать в окрестностях города.

Открытие таверны подтверждает мнение директора археологического проекта "Лагаш" и кураторки отдела Ближнего Востока Пенсильванского музея Холли Питтман и ее команды о том, что общество не было организовано только на элиту и порабощенный народ, как считалось ранее, а включало в себя древний средний класс.

"Тот факт, что у вас есть общественное место, где люди могут сесть, выпить пинту и съесть рыбную уху, означает, что они не работают под тиранией королей. Здесь уже есть что-то, что дает нам гораздо более красочную историю города", – добавляет Рид Гудман.

Напомним, в некрополе Амарна на восточном берегу реки Нил археологи нашли удивительную коллекцию золотых украшений, которую датируют 3,5 тысячами лет. Там они раскопали захоронения молодой женщины.

Читайте также: