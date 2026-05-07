Археологи нашли кулон в виде полового органа, который носили 1800 лет назад: почему такое одевали

В Великобритании археологи нашли кулон в виде мужского полового органа. Считается его носили для удачи.

Об этом пишет dailymail.com.

Археологи обнаружили "прекрасный" кулон в форме пениса длиной в один дюйм под зданием Карлайльского крикетного клуба.

На этом участке, расположенном на берегу реки Эден, когда-то находились римские бани.

Эксперты считают, что этот "крошечный" бронзовый фаллос, вероятно, носили как талисман на счастье, чтобы отгонять зло.

Раскопки на территории Карлайлского крикетного клуба продолжаются с 2017 года, и археологи-волонтеры уже обнаружили десятки реликвий.

Команда нашла обломки керамики, фрагменты колонн и большие каменные головы, а также артефакты, датируемые еще бронзовым веком.

Однако это первый случай, когда исследователи обнаружили один из этих популярных римских талисманов на счастье.

Руководитель раскопок Фрэнк Джекко сказал BBC: "Это наш первый маленький фаллос, он крошечный, около 3 см, но прекрасно изготовлен из бронзы".

Римляне считали фаллос символом удачи, и по всей империи были найдены пенисы самых разнообразных форм и размеров.

Фаллос часто ассоциировался с удачей или плодородием, и считалось, что он защищает от злых духов.

Такой небольшой амулет, вероятно, носили на ремне или как украшение, а более крупные символы могли высекать на стенах или статуях.

Легионеры также часто надевали амулеты в форме пениса перед боем, надеясь, что они защитят их.

Богатство римских артефактов под крикетным клубом объясняется тем, что Карлайл был чрезвычайно важным пунктом для закрепления империи в Британии.

Город, известный римлянам как Лугувалиум, был ключевым поселением вблизи Вала Адриана - барьера, обозначавшего самую северную границу империи.

Лугувалиум служил военным и торговым центром, что позволяло переправлять припасы и войска между различными фортами.

Благодаря своему стратегическому расположению на перекрестке двух главных дорог, оно вскоре превратилось в крупный торговый центр северной границы.

В период своего расцвета город считался настолько важным, что там размещался гарнизон и дивизия численностью 1 000 солдат.

Хотя бесчисленные военные артефакты, найденные под Карлайлом, могут свидетельствовать о масштабах влияния Рима, г-н Джекко говорит, что его миниатюрная находка рассказывает более тонкий сюжет.

Он говорит, что амулет в форме фаллоса "дает фантастическое представление о мыслях людей, которые жили в Карлайле 1 800 лет назад".

