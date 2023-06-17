Археологи нашли редчайший восьмиугольный меч, которому 3000 лет - фото

Меч из бронзового века настолько хорошо сохранился, что до сих пор сияет.
Археологи в Германии обнаружили в погребении трех человек меч, датируемый концом 14 века.
Об этом пишет livescience.com.
Оружие сохранилось в столь хорошем состоянии, что до сих пор блестит.
3000-летний меч, обнаруженный в городе Нердлинген в Баварии, был найден в погребении мужчины, женщины и ребенка. Согласно заявлению Баварского государственного управления по охране памятников, неясно, связаны ли они между собой.
Оружие имеет украшенную восьмиугольную рукоять из бронзы, которая теперь имеет зеленый оттенок, поскольку бронза содержит медь, металл, окисляющийся под воздействием воздуха и воды.
Археологи датируют меч концом 14 века. По словам ученых, находки мечей того времени и региона редки, поскольку многие могилы среднего бронзового века были разграблены на протяжении тысячелетий.
Лишь искусные кузнецы могли изготовлять восьмиугольные мечи. Рукоять с двумя заклепками была отлита поверх лезвия в технике, известной как литье с наложением. Однако на лезвии нет видимых порезов или признаков износа, что позволяет предположить, что оно имело церемониальное или символическое назначение, говорится в заявлении. Тем не менее, меч мог легко служить активным оружием, поскольку центр тяжести на передней части лезвия предполагает, что он мог эффективно убивать противников.
Исследователям известны две отрасли производства восьмиугольных мечей в Германии. Согласно заявлению, один регион, местный, находился на юге Германии, а другой – в северной Германии и Дании. Неизвестно, где был отлит найденный меч.
"Меч и погребение нужно еще изучить, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку", — заявил в своем заявлении глава Баварского государственного управления по охране памятников Матиас Пфайль. "Но уже можно сказать: состояние исключительное! Такая находка – большая редкость!".
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