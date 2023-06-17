Археологи нашли редчайший восьмиугольный меч, которому 3000 лет - фото

Меч из бронзового века настолько хорошо сохранился, что до сих пор сияет.

Археологи в Германии обнаружили в погребении трех человек меч, датируемый концом 14 века.

Об этом пишет livescience.com.

Оружие сохранилось в столь хорошем состоянии, что до сих пор блестит.

3000-летний меч, обнаруженный в городе Нердлинген в Баварии, был найден в погребении мужчины, женщины и ребенка. Согласно заявлению Баварского государственного управления по охране памятников, неясно, связаны ли они между собой.

Меч в возрасте 3000 лет/Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen; Archäologie-Büro Dr. Woidich

Оружие имеет украшенную восьмиугольную рукоять из бронзы, которая теперь имеет зеленый оттенок, поскольку бронза содержит медь, металл, окисляющийся под воздействием воздуха и воды.

Археологи датируют меч концом 14 века. По словам ученых, находки мечей того времени и региона редки, поскольку многие могилы среднего бронзового века были разграблены на протяжении тысячелетий.

Археологи датируют меч концом 14 века/Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen; Archäologie-Büro Dr. Woidich

Лишь искусные кузнецы могли изготовлять восьмиугольные мечи. Рукоять с двумя заклепками была отлита поверх лезвия в технике, известной как литье с наложением. Однако на лезвии нет видимых порезов или признаков износа, что позволяет предположить, что оно имело церемониальное или символическое назначение, говорится в заявлении. Тем не менее, меч мог легко служить активным оружием, поскольку центр тяжести на передней части лезвия предполагает, что он мог эффективно убивать противников.

Меч в возрасте 3000 лет/Фото: Bronzezeitliches Schwert aus Nördlingen; Archäologie-Büro Dr. Woidich

Исследователям известны две отрасли производства восьмиугольных мечей в Германии. Согласно заявлению, один регион, местный, находился на юге Германии, а другой – в северной Германии и Дании. Неизвестно, где был отлит найденный меч.

"Меч и погребение нужно еще изучить, чтобы наши археологи могли более точно классифицировать эту находку", — заявил в своем заявлении глава Баварского государственного управления по охране памятников Матиас Пфайль. "Но уже можно сказать: состояние исключительное! Такая находка – большая редкость!".

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