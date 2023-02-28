Археологи нашли самый старый в мире туалет: сколько ему лет (фото)

Исследователи попытаются найти крошечные частицы кала для анализа, чтобы узнать, что люди ели в те времена.

Археологи в китайском Сиане обнаружили самый древний в мире унитаз со смывом, которому примерно 2200-2400 лет.

Об этом сообщает BBC.

Находка датируется периодом борющихся царств и начала правления династии Хань.

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По данным китайских медиа, сломанные части унитаза и погнутая труба смыва были найдены летом 2022 года. На находку попала исследовательская группа на археологическом раскопе Юэян.

"Это первый и единственный туалет со смывом, когда-либо обнаруженный в ходе раскопок в Китае", – сказал исследователь из Института археологии при Китайской академии общественных наук Лю Руи.

Туалет был найден при раскопках двух крупных построек в руинах дворца в древнем комплексе Юэян.

Исследователи назвали туалет "предметом роскоши". Скорее всего, он предназначался для чиновников или даже самого императора. По предположениям археологов, слуги наполняли водой бак унитаза после каждого использования.

Ученые также надеются найти крошечные частицы кала для анализа, чтобы узнать, что люди ели в то время.

Заметим, что изобретение современного туалета со смывом часто приписывают Томасу Крепперу в Англии 1860-х годов. Однако по данным некоторых историков, первый человек, пользовавшийся туалетом со смывом – королева Елизавета I. Унитаз для нее в 1592 году изобрел крестник, сэр Джон Харрингтон. В конструкции был приподнят бачок, из которого с помощью рычагов вода сливалась в чашу. Отходы смывались через сливную трубу.

Уже в 1775 году часовщик Александр Каммингс поместил под унитаз S-образную трубу. Стоящая в трубе вода перекрывала доступ к помещению неприятным запахам.

А используемая на сегодняшний день конструкция унитаза действительно принадлежит авторству Креппера. Он разработал трубы с более простым, но эффективным U-образным изгибом, заменившим S-образный изгиб.

Напомним, на севере Великобритании исследователи обнаружили деревянный предмет, который может быть интимной игрушкой времен Римской империи со II века.

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