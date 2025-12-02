Археологи нашли золотой клад, которому 2400 лет: какую трагическую тайну он скрывает

Археологи нашли клад. Фото иллюстративное / © iStock

В древнем греческом городе на эгейском побережье Турции археологи обнаружили небольшой глиняный горшок, наполненный персидскими золотыми монетами, закопанный около 2400 лет назад. Сокровище может скрывать трагическую тайну.

Об этом пишет earth.com.

Археологи случайно нашли загадочный клад

Находка происходит из Нотиона, прибрежного города, который когда-то находился между Персией и Афинами.

Загадочный клад может быть платой наемным солдатам. Вероятно его владелец закопал его и планировал вернуться, однако произошла какая-то непредвиденная ситуация.

Работу археологов возглавлял Кристофер Ратте, профессор древнего средиземноморского искусства и археологии в Университете Мичигана. Его исследования сосредоточены на том, как классические города и их предметы отражают политические изменения в восточном Средиземноморье.

Команда Ратте проводила раскопки во дворе дома вблизи центра Нотиона, где более поздний эллинистический дом стоял над более ранним жильем классической эпохи.

Под каменным полом внутреннего дворика, возле засыпанной стены, они обнаружили узкую комнату из старого дома. В углу эксперты нашли глиняный кувшин, наполненный золотыми монетами.

Керамика и остатки здания вокруг кувшина свидетельствуют о том, что классический дом вышел из употребления в конце V века до н. э.

«Открытие такой ценной находки во время контролируемых археологических раскопок является очень редким», — сказал Ратте.

Он утверждает, что никто не прячет золото таким образом, не планируя вернуться, поэтому, видимо, какое-то большое несчастье заставило спрятать сокровище на этом месте.

Что известно о монетах

Монеты — это высокоценные королевские монеты, использовавшиеся в Персидской империи.

Введенные во времена царя Дария I, монеты имели вес около 8,4 грамма и были из очень чистого золота. Они были украшены изображением стрелка, стоящего на коленях.

Поскольку этот дизайн оставался неизменным на протяжении веков, эксперты сортируют дарики в последовательность, отслеживая незначительные различия в том, как выгравированы лучник и его оружие.

Древние писатели рассматривали эти монеты в основном как плату солдатам в империи Ахеменидов, королевской персидской династии, которая правила с VI по IV век до н.э., а не как повседневную разменную монету.

В своем рассказе о походе «Анабасис» Ксенофонт описывает, как персы предлагали греческим войскам по одному золотому дарику ежемесячно. А потому владелец этих монет вероятно долго их зарабатывал.

Любое внезапное поражение, арест или смерть в пути могли оставить горшок под полом как последний след заработной платы этого человека.