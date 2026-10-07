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Археологи обнаружили корабль, затонувший 2100 лет назад: то, что было на борту, поразило всех
В Турции археологи обнаружили посуду, которой 2100 лет. Она идеально сохранилась, поскольку находилась на затонувшем корабле.
Археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль, которому 2100 лет, на борту которого были найдены тысячи керамических сосудов: миски, тарелки для рыбы и подносы разных размеров, сохранившиеся в чрезвычайно хорошем состоянии.
Об этом сообщает dailymail.com.
В своем заявлении министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сказал: «Мы извлекаем наборы посуды возрастом 2100 лет из глубин Средиземного моря. В ходе подводных раскопок, которые мы начали в 2025 году, нам удалось обнаружить тысячи артефактов с затонувшего корабля, груженного керамикой».
Затонувший корабль лежит на глубине 180 футов (55 м) у побережья Адрасана в Анталии, но, как полагают, он происходил из Росуса — древнего поселения на территории современного Хатая.
Как предполагают, судно, вероятно, направлялось в Рим, когда попало в шторм и затонуло.
На данный момент исследователи извлекли тысячи артефактов, в том числе тарелки, миски и подносы 122 различных форм и размеров, что свидетельствует о «роскошной» культуре трапез той эпохи.
Археологи также обнаружили керамические кувшины с нескольких островов Эгейского моря, что свидетельствует о том, что судно перевозило товары из различных центров производства.
Сведения из римских источников свидетельствуют о том, что керамика из Росуса пользовалась высокой репутацией среди состоятельных потребителей.
Археологи обнаружили груз корабля, который сохранился в исключительно хорошем состоянии.
Это объясняется тем, что посуду тщательно упаковывали в деревянные ящики, прокладывая между отдельными предметами глину, чтобы предотвратить её повреждение во время транспортировки.
Когда судно затонуло, эта защитная упаковка, по-видимому, уберегла значительную часть груза от серьезных повреждений.
Также были найдены монеты, датируемые периодом от времени затопления судна до I века до нашей эры, и они помогли исследователям определить, когда корабль совершил свое последнее плавание.