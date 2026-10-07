Археологи обнаружили корабль, затонувший 2100 лет назад: то, что было на борту, поразило всех

Посуда на затонувшем корабле. Фото: Министерство культуры и туризма Турции

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Археологи обнаружили у побережья Турции затонувший корабль, которому 2100 лет, на борту которого были найдены тысячи керамических сосудов: миски, тарелки для рыбы и подносы разных размеров, сохранившиеся в чрезвычайно хорошем состоянии.

Об этом сообщает dailymail.com.

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В своем заявлении министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой сказал: «Мы извлекаем наборы посуды возрастом 2100 лет из глубин Средиземного моря. В ходе подводных раскопок, которые мы начали в 2025 году, нам удалось обнаружить тысячи артефактов с затонувшего корабля, груженного керамикой».

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Затонувший корабль лежит на глубине 180 футов (55 м) у побережья Адрасана в Анталии, но, как полагают, он происходил из Росуса — древнего поселения на территории современного Хатая.

Как предполагают, судно, вероятно, направлялось в Рим, когда попало в шторм и затонуло.

На данный момент исследователи извлекли тысячи артефактов, в том числе тарелки, миски и подносы 122 различных форм и размеров, что свидетельствует о «роскошной» культуре трапез той эпохи.

Археологи также обнаружили керамические кувшины с нескольких островов Эгейского моря, что свидетельствует о том, что судно перевозило товары из различных центров производства.

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Сведения из римских источников свидетельствуют о том, что керамика из Росуса пользовалась высокой репутацией среди состоятельных потребителей.

Археологи обнаружили груз корабля, который сохранился в исключительно хорошем состоянии.

Это объясняется тем, что посуду тщательно упаковывали в деревянные ящики, прокладывая между отдельными предметами глину, чтобы предотвратить её повреждение во время транспортировки.

Когда судно затонуло, эта защитная упаковка, по-видимому, уберегла значительную часть груза от серьезных повреждений.

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Также были найдены монеты, датируемые периодом от времени затопления судна до I века до нашей эры, и они помогли исследователям определить, когда корабль совершил свое последнее плавание.

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