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ТСН в социальных сетях

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Категория
Курьезы
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Археологи обнаружили тайник с ценными артефактами: что известно

Исследователи обнаружили таинственный тайник в бибилийном городе Египта.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Археологи обнаружили тайник с ценными артефактами: что известно

В Египте археологи обнаружили тайник с ценными артефактами. Его обнаружили на территории древнего города Гелиополь, который упоминается в библейских текстах.

Об этом сообщает FoxNews.

Что нашли археологи

Находку сделали под погребальным сооружением в некрополе. Среди артефактов — несколько пар сережек из желтого металла (вероятно золота), резные скарабеи, косметические сосуды и медное зеркало.

Также исследователи обнаружили емкости для древнего макияжа и полудрагоценные камни, в частности агат.

Как говорят специалисты, это одна из полнейших погребальных находок в этом районе.

«Кладбище Панхеси имеет особое значение, поскольку оно служило местом захоронения выдающихся людей на протяжении многих эпох, от позднего периода Египта до римской эпохи и до христианского периода», — говорится в заявлении.

Напомним, в США во время исследования аллигатора в его желудке была обнаружена необычная находка — древний наконечник стрелы. Ученые предполагают, что артефакт попал в животное вместе с едой и может быть связан с коренными народами Северной Америки. Находка удивила исследователей и еще раз показала, что даже в дикой природе можно встретить следы древней истории.

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Дата публикации
Количество просмотров
49
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