Археологи рассказали о жутком похоронном обычае людей, которые жили в Европе 11-17 тысяч лет назад

Люди, которые жили в Европе 11 000-17 000 лет назад, возможно, ели мозги своих врагов.

Новое исследование ученых предполагает, что древние люди, жившие в Европе, могли вытаскивать мозг своих мертвых врагов и есть его.

Об этом пишет CNN.

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе в журнале Scientific Reports, ученые изучили кости по меньшей мере 10 людей из Мадленской культуры, которые жили в Европе 11 000-17 000 лет назад. Используя методы визуализации, команда исследователей из институтов Франции, Испании и Польши определила типы отметок и разрезов, "связанных с удалением костного мозга в длинных костях и мозга в черепах".

Многочисленные другие исследования показали, что каннибализм был относительно распространенным явлением среди "мадленцев" - и как погребальный обряд, и как форма насилия.

Но этот конкретный случай "был следствием войны", утверждает археолог из Каталонского института палеоэкологии человека и социальной эволюции в Испании Франческ Маргинедас, соавтор исследования, поскольку не было "никакого особого обращения по сравнению с другими мадленскими местами", как и присутствия черепных кубков, "что связано с ритуализацией тел".

Археолог Франческ Маргинедас был частью команды, которая изучала кости, отложенные в Машицкой пещере, близ Кракова в Польше - известном доисторическом месте, которое интенсивно исследовалось в течение десятилетий.

За это время появились различные теории, объясняющие, почему древние "мадленяне" вскрывали черепа мертвых тел. Хотя исследование 1990-х годов пришло к выводу, что эти древние люди потребляли мозг своих врагов, более поздние исследования подчеркнули отсутствие следов человеческих зубов на черепах, что подрывает гипотезу о каннибализме.

Однако для Маргинедаса все доказательства "заставляют нас думать, что это что-то больше связанное с насилием и конфликтом, чем с погребальным ритуалом", - сказал он в интервью CNN.

Он и его команда использовали электронные микроскопы для изучения костей, идентифицируя отметки и порезы на 68% из них и показывая, что они были сделаны человеком, а не естественными процессами.

По словам Маргинедаса, кости принадлежали по меньшей мере 10 лицам — шести взрослым и четырем несовершеннолетним, которые, возможно, были родственниками, но для подтверждения этого нужен дальнейший анализ ДНК.

"Поскольку они умерли так давно, очень трудно на 100% утверждать, что это случай военного каннибализма", — сказал он.

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