Архитектор создал самый высокий в мире карточный домик – фото

Для этого он потратил восемь часов.

Американский архитектор и экстраординарный мастер карточных игр Брайан Берг испытал свои навыки на прочность, чтобы установить еще один невероятный рекорд.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, профессиональный карточный укладчик создал самый высокий карточный домик за 8 часов, причем для этого ему пришлось подняться по лестнице на 54 уровня, чтобы завершить работу.

Брайан построил свой высокий шедевр без использования клея, проводки или каких-либо металлических конструкций. Дом был полностью сделан из имеющихся в продаже игральных карт за исключением телефона, который был размещен на вершине.

Брайан Берг построил самый высокий карточный домик / Фото: Guinness World Records

Профессиональный картежник принял вызов под пристальным взглядом судьи Томаса Брэдфорда и это была нелегкая задача. Ему нужно было, чтобы комната была почти герметичной и максимально влажной. Берг установил семь увлажнителей воздуха в комнате, чтобы обеспечить полное взаимодействие карт во время сборки, что означало, что съемочной группе, которая была там, чтобы зафиксировать это знаменательное событие на пленку, было очень душно.

Брайан Берг построил самый высокий карточный домик / Фото: Guinness World Records

Брайан без устали работал почти все восемь часов, останавливаясь лишь несколько раз, чтобы выпить воды и перекусить. И его скорость была неизменной: каждый час он строил по пять-шесть уровней.

Брайан Берг построил самый высокий карточный домик / Фото: Guinness World Records

В течение многих лет Брайан также неоднократно бил рекорд самой высокой конструкцией игральных карт. Его текущий рекорд 7,86 м держится с 2007 года. Впервые он побил его в 1992 году и возвращался снова и снова, чтобы восстановить или продлить свой титул.

Брайан Берг построил самый высокий карточный домик / Фото: Guinness World Records

Напомним, ветеран армии стала неузнаваемой после покрытия 99,98% тела тату. Эсперанс Люминеска Фуэрзина официально стала женщиной с наибольшим количеством татуировок и модификаций тела в истории.

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