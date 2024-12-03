Арктический остров с населением в 20 человек: мечта для уединения

На отрове есть школа, которая также играет роль культурного центра, художественная галерея, библиотека, кафе, ресторан с баром, а также взлетно-посадочная полоса, популярная среди птиц.

Остров Гримсей, площадью всего 6,5 кв. км, расположенный в 40 км от северного побережья Исландии и является единственным "кусочком" страны за Полярным кругом.

Эта отдаленная территория является домом для 20 жителей и миллиона птиц, о чем пишет BBC.

Попасть на остров можно авиарейсом из города Акюрейри или паромом из села Далвик. Гримсей привлекает любителей дикой природы, ведь здесь обитает множество морских птиц, в том числе тупики, гагарки, моевки и кайры. Лучшее время для посещения острова – с 10 апреля по 10 августа, когда птицы прилетают сюда для гнездования.

Порт на острове Гримсей

Местный гид Халла Ингольфсдоттир рассказывает, что жизнь на острове уникальна:

"Вы не поверите, но нас здесь постоянно живет всего 20 человек. Здесь есть магия, и я влюбилась в то, как здесь живут люди, в островитян и природу. Природа здесь очень сильная; зимой это другая природная сила, а с тьмой приходит северное сияние, звезды и штормы. Весной приходит свет и птицы".

Взлетно-посадочная полоса на острове Гримсей

На острове нет больницы, полиции или постоянного врача, но местных жителей научили действовать в чрезвычайных ситуациях. В небольшом обществе есть школа, которая также играет роль культурного центра, художественная галерея, библиотека, кафе, ресторан с баром, а также взлетно-посадочная полоса, популярная среди птиц.

Полярное сияние

Кроме птиц, остров известен своим географическим расположением. Во время полярной ночи с декабря по февраль жители борются с тьмой с помощью праздничных огней, которые превращают Гримсей в "рождественский городок".