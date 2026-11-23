Библейский сценарий конца света

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Резкое удорожание горючего, выживание режима в Иране и напряженность в Ормузском проливе — все это бывший ракетный инженер Марк Дэвидсон считает началом библейского сценария конца света. Еще 12 лет назад он описал четыре ключевых события на Ближнем Востоке, которые должны предшествовать глобальным потрясениям, и теперь утверждает, что мир оказался на грани второго этапа.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дэвидсон заявил, что его прогнозы, обнародованные 12 лет назад, были основаны на сопоставлении событий мировой истории с отрывками из 7-й и 8-й глав книги Даниила и 6-й главы Откровения. По мнению бывшего ракетного инженера, эти библейские тексты описывают четыре последовательных события, которые должны привести к апокалипсису.

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По оценке мужчины, если его трактовка верна, все четыре «указателя» могут реализоваться в течение ближайших нескольких лет. В то же время, такая последовательность является результатом личной интерпретации Дэвидсоном библейской символики и не подтверждает, что современные события являются исполнением библейских пророчеств.

Свою концепцию он изложил в книге, опубликованной в 2014 году, «Даниил: новый взгляд. Открытие четырех ближневосточных признаков, ведущих к Антихристу».

Бывший аэрокосмический инженер, у которого четыре десятилетия опыта работы в оборонной и космической отраслях, рассказал, что подходил к своему исследованию как к гипотезе, которую нужно проверить. Вместо того чтобы воспринимать библейские пророчества как ряд изолированных предсказаний, Дэвидсон пытался выявить в них повторяющиеся исторические закономерности, а затем сопоставить их с событиями, происходившими на Ближнем Востоке.

«Даниил дает это видение четырех зверей, четырех событий, и среди этих зверей есть семь голов, и это семь конкретных стран Ближнего Востока», — сказал мужчина.

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К такому исследованию Дэвидсон пришел после терактов 11 сентября, заставивших его пересмотреть собственные представления о «конце времен».

«Именно 11 сентября подтолкнуло меня к этому. Христос очень сильно повлиял на меня, и я просто начал следовать за Ним. Я начал буквально принимать Библию и следовать за Ним. И когда произошло 11 сентября, я подумал: «Что не так, Господи? Не покажешь ли мне ответ?» — рассказал мужчина.

Четыре события, которые должны предшествовать концу света

К 2003 году, примерно через 16 месяцев после терактов 11 сентября, Дэвидсон сформировал концепцию четырех событий, которые, по его мнению, должны предшествовать концу света. В основу своих выводов он положил предположение, что три библейских видения — четыре зверя из 7-й главы книги Даниила, баран и козел из 8-й главы Даниила и всадники из 6-й главы Откровения — фактически описывают одну последовательность событий, но каждое из них делает это под другим углом.

Дэвидсон обратил внимание на упоминания «конца времен» в 8:17 и 8:19 книги Даниила, а также указание на далекое будущее в 26-м стихотворении. По его мнению, это давало основания применить описанные видения не только к событиям древней истории, но и к современности.

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Первое соответствие он увидел в 7:4 книги Даниила, где речь идет о крылатом льве, которому впоследствии придали человеческий облик и человеческое сердце. Этого льва экс-инженер отождествил с Вавилоном, территория которого находится в пределах Ирака. Превращение существа человек интерпретировал как символ изменения политического устройства страны — от жестокой диктатуры до более цивилизованной формы правления.

Первый «указатель» конца света

Таким образом, первым указателем Дэвидсон считал смену власти в Ираке.

«А затем, через две недели, Джордж В. Буш выступил по телевизору и сказал: „Мы отправимся в Ирак, устраним Саддама Хусейна и установим там демократию“. И по сути ничего подобного не происходило за 2500 лет истории со времен Навуходоносора — всегда царила жестокость. Всегда были короли, деспоты», — рассказал бывший инженер.

Именно совпадение между его библейской интерпретацией и событиями в Ираке, по словам Дэвидсона, стало для него аргументом в пользу дальнейшего исследования этой теории. В течение следующих двух лет мужчина следил за событиями в Ираке, воспринимая их как своеобразную проверку сделанного прогноза.

«В течение следующих двух лет, с 2003-го по 2005-й, я это увидел. Я увидел, что это сбылось именно так», — сказал он.

Убежденность в том, что первый «указатель» оправдался, а за ним следует второй этап, в конце концов подтолкнула Дэвидсона оформить результаты своих исследований в книгу. В ней он пытался предупредить о возможных дальнейших событиях.

Среди факторов, по мнению мужчины, способствовавших подготовке второго этапа, Дэвидсон назвал ядерное соглашение с Ираном и появление группировки «Исламское государство».

Иран он отождествил с бараном с двумя рогами из 8-й главы книги Даниила. В 8:20 этот образ связан с Мидией и Персией. Сами рога Дэвидсон интерпретировал как символ верховного лидера Ирана и Корпуса стражей Исламской революции.

Упомянутое в 8:4 книги Даниила движение барана на запад, север и юг, которое никто не мог остановить, Дэвидсон трактовал как предсказание будущих иранских вторжений. Способность барана оставаться непобедимым он связал со способностью иранского режима выживать, несмотря на военные удары США и Израиля.

Отдельно Дэвидсон обратился к теме поставки нефти. Ее он связал с 6:4 книги Откровения, где красному всаднику предоставлена власть забрать мир с земли. По мнению экс-инженера, лишение мира можно трактовать как масштабную глобальную нестабильность, в частности, вызванную нефтяным кризисом. Он предположил, что конфликт на Ближнем Востоке способен нарушить поставки нефти, от которых в значительной степени зависят экономики стран во всем мире.

События вокруг Ирана — начало второго этапа прогноза о конце света

Дэвидсон считает, что события вокруг Ирана могут свидетельствовать о начале второго этапа его прогноза.

«Недавние события в Иране, связанные с войной с Ираном и закрытием Ормузского пролива в начале марта этого года, похоже, создают предпосылки для начала второго [этапа]», — сказал он.

Мужчина обратил внимание на то, что иранский режим, несмотря на военные действия, сохраняется, продолжает наносить удары по целям и, по его словам, оказывает давление на американские военные силы в регионе.

«Поскольку режим до сих пор существует, продолжает наносить удары по целям и заставляет ВМС США покидать свои базы в Персидском заливе, мы видим начальные этапы того, что произойдет, если эти указатели действительно верны», — сказал Дэвидсон.

По его мнению, ситуация может измениться, если США решат отступить, а Израиль будет вынужден сосредоточиться на конфликтах прямо у собственных границ. В таком случае, считает экс-инженер, Иран получит гораздо больше свободы для действий.

«Если эта схема верна, в определенный момент США сдадутся, а Израиль может погрязнуть в войнах, которые ведутся вокруг него, и тогда Иран получит свободу делать то, что захочет», — сказал Дэвидсон.

Он предположил, что при развитии событий Иран может получить возможность начать масштабное наступление в регионе.

«Я знаю, что это звучит безумно, но, конечно, сумасшедшим кажется уже то, что Иран, этот режим, до сих пор существует и продолжает блокировать Ормузский пролив даже после всех бомбардировок, которые совершили США. Они выведут свои армии на Ближний Восток и завоюют ряд мусульманских стран», — прогнозирует бывший инженер.

Отдельно он отметил военный потенциал Ирана, в частности его ракеты и беспилотники. По словам Дэвидсона, эти средства позволяют Тегерану представлять угрозу для соседних государств и наносить удары по объектам нефтяной инфраструктуры.

Экономические последствия, которые мир уже ощутил из-за нестабильности в регионе, мужчина назвал лишь «вкусом» потенциально более масштабного кризиса.

«Мы начинаем второй указатель. Мы еще не вошли в него в полной мере. Иран спровоцировал США и Израиль атаковать его, истощая себя и так далее. И вот Иран готовит закрытие Ормузского пролива, чтобы мировые запасы нефти в объеме 1,2 миллиарда баррелей сократились почти до нуля. Мы сейчас прямо на грани», — высказался бывший инженер.

По его словам, иранское руководство может ожидать благоприятного момента для начала наступления. Дэвидсон предположил, что это может произойти зимой.

«Большинство вторжений, когда войска заходят на территорию стран Ближнего Востока, проходят зимой, потому что летом там просто слишком жарко. Я вижу, что это может произойти где-то в декабре, январе, феврале, марте — примерно в этот период», — прогнозирует мужчина.

Третий «указатель» апокалипсиса

Третий указатель Дэвидсон связал с черным всадником из 6:5-6 книги Откровения. Этот образ он трактует как предвестник значительного дефицита продовольствия. По мнению мужчины, ситуацию может дополнительно усугубить нарушение поставок удобрений через Ормузский пролив.

Кроме того, победу козла над бараном в 8-й главе книги Даниила Дэвидсон интерпретировал как будущую победу союза четырех суннитских государств над Ираном.

Четвертый «указатель» конца света

Четвертый указатель Дэвидсон связывал с появлением малого рога после распада царства козла, о котором говорится в 8:8-9 книги Даниила. Этот образ он трактовал как предвестник появления Антихриста, который, по мнению мужчины, придет из одного из государств-преемников.

Дэвидсон предполагал, что будущий Антихрист уже родился и происходит из Сирии. По его версии, он должен восстановить Исламскую империю еще до начала Великой скорби.

Такая трактовка отличается от взглядов, согласно которым к Великой скорби или Вознесению Церкви не будет событий, которые можно однозначно определить как исполнение библейских пророчеств. Она также противоречит распространенным интерпретациям, согласно которым Антихрист должен происходить из Рима или Европы.

Дэвидсон настаивал, что империя, о которой идет речь в книге Даниила, связана именно с исламским завоеванием Ближнего Востока. Одним из аргументов он называл то, что Римская империя так и не смогла покорить Персию.

Миссия экс-инженера — предупредить церковь и людей о тяжелых временах

По словам экс-инженера, нынешний конфликт также изменил отношение к его теории среди людей из близкого окружения. Мужчина отметил, что после начала войны получает звонки от знакомых, а также сообщил о росте продаж своей книги.

«С тех пор, как началась война, 28 февраля, люди, близкие ко мне, звонят и говорят: „Марк, это безумие“. И, знаете ли, продажи на Amazon начали расти. Опять же моя цель — не разбогатеть, моя миссия — предупредить церковь, предупредить людей», — объяснил Дэвидсон.

В течение многих лет он проводил исследования в свободное от работы время и воспринимал их как хобби. После ухода на пенсию мужчина смог посвятить этому занятию все свое время.

Свою главную цель Дэвидсон видит в том, чтобы помочь читателям распознавать события, которые считает связанными с библейскими пророчествами. Кроме того, он стремится подготовить христиан к будущим трудностям, которые, по убеждению мужчины, могут ожидать человечество.

«Нас ждут тяжелые времена. Готовьтесь к возрождению, но второе, что нужно делать, это делать так, как говорит Библия. Следуйте за Христом. Осознайте, что с каждым указателем возвращение Христа становится все более близким«, — утверждает Дэвидсон.

К слову, в 1960 году ученые спрогнозировали, что 13 ноября 2026 года будет «Судным днем», однако, очевидно, их прогнозы не оправдались. Ученые построили математическую модель на основе темпов прироста населения Земли за предыдущие два тысячелетия и подсчитали, что при сохранении той же динамики в этот день численность людей будет направляться к бесконечности (математической сингулярности). Прогноз не оправдался, ведь во второй половине XX века из-за падения рождаемости рост населения существенно замедлился.

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