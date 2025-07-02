Ароматы Древнего Рима: чем пахло на улицах столицы могущественной империи

Улицы Древнего Рима пахли отнюдь не экзотическими духами

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Звенящая арена, суета Римского форума, величественные храмы, римская армия в красном с блестящими щитами и доспехами — когда люди представляют Древний Рим , они часто думают о его зрелищах и звуках. Однако мы знаем гораздо меньше о запахах античного Рима. Конечно, мы не можем вернуться в прошлое и понюхать, но литературные тексты, физические остатки построек, предметы и экологические доказательства (такие как растения и животные) могут дать ценные подсказки. Чем же мог пахнуть Древний Рим?

Об этом пишет Phys.org.

Вонь от трупов и стула

Честно говоря, Римские улицы чаще всего откровенно воняли. Можно предположить, что во многих районах Рим был грязным городом. Владельцы не часто подключали туалеты к канализации, опасаясь грызунов или они. Римские канализационные системы больше походили на ливневые стоки, отводя воду из общественных мест.

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Содержимое «ночных ваз» выбрасывали в выгребные ямы. А специальные люди собирали из домашних уборных и выгребных ям фекалии для удобрений, а мочу для обработки ткани. Это касалось только тех, кто мог позволить себе жить в домах, но многие жили под открытым небом или в тесных ячейках, едва приспособленных для сна.

Постоянный неприятный запах исходил от животных и их стула. Городские пекарни самостоятельно мололи муку и использовали для этого мельницы, которые вращали мулы или ослы.

Добавьте сюда запах вьючных животных и скота, и вы получите первое представление об ароматах Древнего Рима. Археологи считают, что найденные в Помпеях большие «переходные камни», вероятно, помогали людям избегать нечистот на улицах.

К тому же утилизация трупов, как животных, так и людей, не была «стандартизирована», так что если люди не могли или не хотели похоронить своего родственника, они могли оставить мертвое тело посреди улицы. Поэтому гниющие под открытым небом тела были обычным зрелищем в Риме. Светоний, например, писал о собаке, которая принесла отрубленную человеческую руку к обеденному столу императора Веспасиана.

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Дезодоранты и гигиена

Без современных ароматизированных средств гигиены и привычки ежедневно мыться древние римские поселения должны были пахнуть грязными телами. Но даже в те далекие времена уже существовали рецепты зубных паст и дезодорантов.

Но в отличие от современной парфюмерии, античные дезодоранты чаще нужно было жевать или пить. Считалось, например, что для устранения неприятного запаха подмышек нужно пить отвар корня расторопши в вине.

Вы можете удивиться, но знаменитые римские бани были очень далеки от современного понимания гигиены. В небольшой ванне, например, могли одновременно купаться 8-12 человек.

И хотя у римлян было мыло, но для личной гигиены чаще использовали ароматизированное оливковое масло. Ею смазывали тела, а затем во время купания соскребали этот жирный слой с кожи специальным бронзовым инструментом — стригилем. И потому, что масло не растворяется в воде, в стоках бань, вероятно, было достаточно грязно.

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Экзотические духи

Римляне также пользовались духами и ароматами. Изобретение стеклодувного производства в конце I века до нашей эры сделало доступными стеклянные флаконы для парфюмерии, которые сейчас часто находят во время археологических раскопок. Животные или растительные жиры насыщали ароматами розы, корицы, ириса, ладана и шафрана.

Римская империя в те времена была очень могущественной и богатой, так что могла себе позволить поставлять специи из Индии. В центре Рима были склады для перца, корицы и мирры. Исследовательница Сесили Бронс отмечает, что даже статуи богов для почитания могли парфюмировать ароматизированными маслами.

Столица Римской империи пахла человеческими отходами, дымом, гнилью, кремацией, едой, парфюмерией и многими другими вещами. Для современного человека это звучит ужасно, но римляне тех времен не слишком жаловались. Возможно, как предполагал историк Невилл Морли, эти запахи были запахами дома или даже символом величия цивилизации.

Напомним, в Англии нашли древние монеты , которым более 2000 лет. Хотя монеты имели определенную ценность, они вряд ли составляли значительное состояние в древности.

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