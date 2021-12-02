Артистическая съемка и массовая драка: как в Петербурге и Москве борются со снегом

Артистическая съемка и массовая драка: как в Петербурге и Москве борются со снегом

Первые снегопады в России сопровождаются инцидентами, развлекающими пользователей Сети.

Жительница Санкт-Петербурга зафиксировала, как в "культурной столице" России уборка снега превратилась в удивительное шоу с видеокамерой, которое закончилось одной очищенной дорожкой. А в Москве группа уборщиков подралась лопатами из-за неправильно распределенного труда.

В Twitter издание "Лента.ру" опубликовали видео, снятое из окна своего дома петербурженкой в Невском районе города.

По ее словам, после съемки постановочного ролика об уборке снега, во время которого оператор выбирал разные ракурсы, весь заснеженный двор так и остался в сугробах.

В Петербурге сняли фейковое видео об уборке снега. Дворник усердно работал лопатой, а оператор выбирал ракурсы, достойные работ Нолана. Съемки окончили, когда расчистили только одну дорожку.



"Оскар" за лучшую операторскую работу достается… pic.twitter.com/lHVagPztaf — Лента.ру (@lentaruofficial) December 2, 2021

А двор как не убирался, так и не убирается. Все в снегу, даже трактор не ходил”, — написала она в подписи опубликованным кадрам.

Тем временем более десяти коммунальщиков, в основном работников из Средней Азии, подрались на улице Моховой в центре Москвы из-за уборки снега. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал Mash.

Как видно на снятых кадрах, люди в спецодежде сотрудников коммунальных служб ругаются между собой в одном из заснеженных московских дворов, после чего начинают выяснять отношения на кулаках и с помощью деревянных лопат для уборки снега.

Драка возникла из-за того, что одни дворники убирали снег с дорожек, а другие - очищали крыши и сбрасывали снег на уже убранную территорию. В инциденте будет разбираться московская прокуратура.

Напомним, в Киеве коммунальщики производили замену фонарей на улице Каштанова. Съемка осветителей и крепление напоминала танец.

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