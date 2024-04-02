Астролог назвал, что нужно уничтожить в России, чтобы война в Украине закончилась

Астролог Влад Росс назвал, что нужно регулярно обстреливать в России, чтобы война в Украине закончилась. По его мнению, это – нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-каналу "Астрофеномен".

Влад Росс отметил, что для России очень важны ее НПЗ. Он сказал, что из-за их обстрелов россияне даже пожаловались США. По мнению астролога, именно по этим целям нужно бить, чтобы закончить войну.

"Нам достаточно уничтожить примерно 25-30% НПЗ в России, чтобы война закончилась. И это знает ФСБ. А потому они так нас обстреливают", — считает Влад Росс.

Влад Росс считает, что июль-август в Украине будут очень сложными. Также он отметил, что не видит окончания войны летом 2024 года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предсказал, будет ли новое наступление России на Украину.

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