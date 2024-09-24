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Астролог назвал две области, которые Россия не вернет Украине после окончания войны

Астролог назвал две области, которые Россия не вернет Украине после окончания войны

Астролог сделал предсказание о войне в Украине / Фото: Associated Press

Астролог считает, что Украина выживет в войне.

Астролог Алакх Ниранжан считает, что две области Украины даже после окончания войны какое-то время будут в составе России.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"На некоторое время Донецк и Луганск останутся в составе РФ. Недолго, но на определенное переходное время. Целью войны является гибель славян. Люди, которые руководят Россией, внесли в Конституцию четыре области Украины. Люди не восстали против этого. В этот момент россияне создали войну на уничтожение. Потому что Украина на это никогда не согласится, а украинцы - лучшие воины на Земле. Но все равно все удастся вернуть", - сказал Алакх Ниранжан. 

Астролог считает, что план России будет уничтожен, а Украина выживет в этой войне. 

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