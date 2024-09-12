Астролог назвал самые важные для Украины месяцы: "Есть шанс свернуть границу в трубочку"

Астролог Джьотиш, философ, физик, антрополог Алакх Ниранжан назвал два самых важных месяца для Украины. Он уверен, что в этот период ситуация на фронте стабилизируется.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог отметил, что сентябрь и октябрь – это благоприятные для Украины месяцы.

"Сентябрь и октябрь - это время возможностей для Украины. Это - солнечный период. Что это означает? Первое - уменьшатся украинские потери. Если вы все время чувствовали постоянное давление, то сейчас это постепенно исчезнет. Второе - будут восстанавливаться и расти ресурсы. Это время, когда пора действовать. Далее - октябрь, ноябрь. Украина получит устойчивость и начнет восстанавливаться, она получит прибыль. Это может быть что-то в виде земли. Затем снова будет какой-то договор. Если в сентябре Украина будет активна, то образно говоря, есть шанс скрутить границу в трубочку и потом эту трубочку, знаете кому и куда", - сказал он.

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