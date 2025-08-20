ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
396
Время на прочтение
1 мин

Астролог назвал три знака зодиака, которые привлекут деньги и удачу

Согласно прогнозам астрологов, конец лета 2025 года станет особенно успешным для трех знаков зодиака.

Знаки зодиака

Знаки зодиака / © www.freepik.com/free-photo

Конец лета 2025 года принесет особые возможности для трех знаков зодиака. По словам астролога МакКейлы МакРэй, расположение планет будет способствовать финансовому успеху и новым начинаниям.

Об этом пишет Parade.

Кому улыбнется финансовая удача?

Рак

25 августа Венера входит в знак Льва и освещает ваш сектор финансов. Раки могут почувствовать долгожданное финансовое облегчение, а также привлечь выгодных партнеров и клиентов. Это идеальное время для заключения важных контрактов или получения неожиданной прибыли.

Лев

Для Львов конец лета ознаменуется значительными финансовыми изменениями. 23 августа новолуние в Деве, под влиянием Урана, откроет новые пути для заработка. Ищите дополнительные источники дохода или возможности для карьерного роста. Чтобы воспользоваться этими шансами, возможно, придется отпустить то, что мешает вашему развитию. В течение двух недель после новолуния ждите неожиданных финансовых поступлений.

Дева

С началом вашего астрологического сезона 22 августа вы почувствуете прилив уверенности и решительности. Солнечный транзит в Деву доставит ясность и поможет вам определить новые цели. Это отличное время для новых начинаний и привлечения финансовых возможностей.

Напомним, далеко не всем это удается — чаще всего работой является не то, чего мы хотим, а то, что нужно, заведено или выгодно. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки зодиака, которые всю жизнь занимаются ненавистным делом.

