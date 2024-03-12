Астролог назвала год, когда в Украине закончится война: "Есть плюсы и минусы"

Астролог считает, что война в Украине имеет шансы закончиться даже в 2024 году.

Астролог Полина Павлова спрогнозировала, что война в Украине может закончиться к 2026 году. Она считает, что этот период будет оптимистичным, но некоторые украинцы могут быть разочарованы.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-каналу "Мой мир".

Полина Павлова прогнозирует, что война в Украине может закончиться уже к 2026 году.

"В Украине начался новый подпериод. Технически он начался с 3 марта, но, как я говорю, не всегда так бывает, что начался подпериод и это сразу заметили. В нем есть свои плюсы и минусы. Плюсы — это период Венеры. Все, чем Украина богата, это представляет Венера. Венера неплохо расположена, а потому в этом подпериоде может установиться какая-то стабильность. Но этот подпериод долгий — он закончится в 2026 году. За это время установится ясность. После 2026 года война распространяться не будет. Крайний предел — это 2026 год. Это если война не закончится раньше. Потому что даже в этом году есть предпосылки для этого. Я надеюсь, что она закончится раньше", — сказала она.

Астролог отметила, что окончание войны придаст украинцам оптимизма и многие люди вернутся домой.

"В этот подперод люди начнут чувствовать оптимизм, позитив, многие вернутся домой", — сказала Полина Павлова.

Она добавила, что из минусов может быть недовольство украинцев относительно отсутствия деоккупации некоторых территорий и "засланные казачки из России", которые могут противодействовать в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, проводник в Высшие измерения назвала событие, ознаменующее окончание войны в Украине.

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