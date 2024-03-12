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Астролог предупредила жителей одного из регионов Украины: "Область будет страдать"

Астролог предупредила жителей одного из регионов Украины: "Область будет страдать"

Обстрел Запорожской области. Фото: Юрий Малашко

Астролог спрогнозировала, чего ждать жителям Запорожской области.

Астролог Полина Павлова ответила про ситуацию в Запорожской области. Она подчеркнула, что областной центр оккупанты не захватят, однако сам регион будет страдать от действий террористической армии.

Об этом она сказала на ютуб-канале "Мой мир".

Астролога спросили, есть ли угроза того, что Запорожье могут оккупировать. Она отметила, что областной центр выстоит, однако область будет страдать от действий россиян. 

"Карта вопроса такова — разрушения могут быть. Какие-то территории еще могут быть захвачены. Карта вопроса не очень положительная. Из положительного — то, что "Юпитер в десятом доме". То есть я думаю, что само Запорожье останется под контролем Украины, но область может пострадать", — сказала она. 

Также Полина Павлова прогнозирует, что ЗАЭС, скорее всего, вернется под контроль Украины, однако, вероятно, ее выведут из строя. 

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвала год, когда в Украине закончится война.

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