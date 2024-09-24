Астролог предсказал "тяжелые месяцы" в Украине и ответил, когда все закончится

Астролог Алакх Ниранжан считает, что сентябрь-октябрь 2024 года будут тяжелыми для Украины месяцами, однако они могут стать и решающими в войне.

Об этом он сказал на ютуб-канале "Мой мир".

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

"В ближайшие два месяца количество обстрелов будет расти. Но очень скоро это закончится. Есть все шансы закончить эту страшную историю в ноябре", — сказал Алакх Ниранжан.

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