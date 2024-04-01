Астролог предвидел наказание для России и смерть Путина: "Судьба должна собрать этот урожай боли"

Астролог Джьотиш, философ, физик, антрополог Алакх Ниранжан считает, что Россию ждет трансформация, а к маю диктатора Путина может не стать.

Об этом он рассказал на ютуб-канале "Мой мир".

"Россия принесла горе, люди стали сообщниками этого всего. Теперь судьба должна собрать этот урожай боли. Те люди, которые пришли убивать, должны это почувствовать то же самое. Все это отразится на России. Трансформация России будет точно нехороша. Раньше мы говорили, что идет уничтожение РФ, мы говорили, что там нет морали, медицины, науки.Теперь во все это вошла трансформация, когда доминирует страх, убийства вошли в норму, началось гражданское противостояние. До мая этого парня может не стать (Путина — ред.). Но это не столь важно, но идет реорганизация и она ослабит Россию", – сказал он.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, черный маг предусмотрел, будет ли новое наступление России на Украину.

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