"Санитарная зона до Львова": астролог шокировал планами России в Украине

Влад Росс считает, что Россия хочет захватить Венгрию и Словакию.
Астролог Влад Росс рассказал, каковы планы России в Украине. Он отметил, что на этом война России не закончится и оккупанты могут напасть на Венгрию.
Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".
Влад Росс отметил, что Россия не отказалась от своих планов - оккупировать всю территорию Украины.
"Их главная цель - сделать "санитарную зону" из Украины - вплоть до Львова. Вот их главная задача. Далее - они хотят дойти до Венгрии, затем оккупировать Венгрию, Словакию, потому что это их сателлиты. А дальше - двинуться на Берлин. Вспомните об их заявлениях, что НАТО должно быть в границах 1997 года. А это означает, что они хотят оккупировать и восток Германии", - пояснил Влад Росс.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астролог назвал очень опасную дату для Украины.
Читайте также:
- Таролог предусмотрела событие, после которого начнутся мирные переговоры России и Украины
- "Наконец-то будет мир": победительница "Битвы экстрасенсов" предусмотрела важное для Украины событие
- "Скоро будет новая война": победительница "Битвы экстрасенсов" шокировала предсказанием