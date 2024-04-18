"Санитарная зона до Львова": астролог шокировал планами России в Украине

Астролог Влад Росс рассказал, каковы планы России в Украине. Он отметил, что на этом война России не закончится и оккупанты могут напасть на Венгрию.

Об этом он сказал в комментарии ютуб-канала "Астрофеномен".

Влад Росс отметил, что Россия не отказалась от своих планов - оккупировать всю территорию Украины.

"Их главная цель - сделать "санитарную зону" из Украины - вплоть до Львова. Вот их главная задача. Далее - они хотят дойти до Венгрии, затем оккупировать Венгрию, Словакию, потому что это их сателлиты. А дальше - двинуться на Берлин. Вспомните об их заявлениях, что НАТО должно быть в границах 1997 года. А это означает, что они хотят оккупировать и восток Германии", - пояснил Влад Росс.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астролог назвал очень опасную дату для Украины.

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