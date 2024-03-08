Астролог спрогнозировала "болезненные" удары по России: "Есть карма, есть справедливость"

Таролог, нумеролог и астролог Розалия Романова спрогнозировала ситуацию в России. Она считает, что весной "прилетов" по стране-оккупанте станет больше.

Об этом она рассказала на ютуб-канале "Астрофеномен".

Таролог сделала предсказания по своим картам на три месяца. Она подчеркнула, что Россию догонит карма из-за массированных обстрелов Украины.

"Есть карма, есть справедливость. Ее никто не отменял. И действительно идет война. "Бавовна" на России будет и будет усиливаться. Будут гибнуть мирные люди, о чем говорит карта "перевернутого солнца". Россия это будет очень чувствовать и это будет больно для них", — сказала Розалия Романова.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, экстрасенс ответила, как закончится наступление России на Украину в марте.

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