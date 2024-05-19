Астролог Влад Росс ошеломил прогнозом о конце войны в Украине

Марс сейчас входит в знак Овна, а это значит, что военные действия будут только усиливаться.

Для победы в войне с Россией украинские Силы обороны должны продолжать уничтожать нефтеперерабатывающие заводы на территории РФ, особенно важная цель — нефтяной терминал в Новороссийске.

Такой прогноз сделал украинский астролог Влад Росс на YouTube-канале.

По его словам, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам уже принесли больший результат, чем санкции США и Европы против РФ.

"Мы нанесли РФ гораздо больше экономического ущерба, чем эти санкции. Все идет к тому, каким образом нужно своего врага уничтожать. Война может очень быстро закончиться, если мы уничтожим терминал нефти в Новороссийске. России просто не на что будет воевать", — подчеркнул Росс.

Каким будет ход войны в ближайшее время

На ближайший месяц Влад Росс прогнозирует тяжелые бои, которые продлятся до середины июня, когда станет возможным "перемирие".

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"Марс сейчас входит в знак Овна, а это значит, что военные действия будут только усиливаться. Никакого перемирия в ближайший месяц не вижу. Когда Марс переходит в Телец, это будет в середине июня, тогда можно будет говорить о "перемирии". Но в ближайший месяц, к середине июня, будет тяжело. Марс – это символ войны, военных действий, будет что-то кровопролитное и ужасное", – пояснил он.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее известный астролог Влад Росс предусмотрел, что окончание войны в Украине до 5 ноября невозможно. Он подчеркнул, что война может завершиться в мае 2025 года.

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