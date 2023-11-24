Астрологи "в законе": в Раде зарегистрировали законопроект об эзотерическом образовании

За работу на рынке "эзотерических услуг" нардеп предлагает взимать плату в Госбюджет.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Грывко инициировал создание государственного реестра астрологов, тарологов, нумерологов и других так называемых работников эзотерической сферы. С желающих работать на рынке "эзотерических услуг" нардеп предлагает взимать плату в Госбюджет.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который 23 ноября был зарегистрирован в Верховной Раде.

Эзотерика как отдельная область жизни

“Рынок эзотерических услуг никоим образом не урегулирован, а потому добропорядочные эзотерики не защищены в своей деятельности. Это открывает поле для деятельности мошенников и люди, обращающиеся за такими услугами, могут быть обмануты. В свою очередь государство не получает поступлений в виде налогов и сборов от ведения субъектами соответствующей предпринимательской деятельности”, — говорится в пояснительной записке.

По словам народного депутата, "в обществе сформировалась необходимость признания эзотерических услуг и эзотерического образования неотъемлемой частью современной жизни".

"Учитывая активное распространение среди населения эзотерических знаний и мнений, рост популярности пользования эзотерическими услугами, а также наличие в научных кругах прямых дискуссий и обоснований относительно целесообразности применения в жизнедеятельности человека — эзотерика фактически стала отдельной сферой занятости в обществе", — убежден Грывко.

Что предлагает депутат

Поскольку, по словам народного депутата, в реалиях сегодняшнего дня практически каждый желающий может назвать себя провидцем или эзотериком (не имея соответствующих знаний и опыта), обманывать людей и зарабатывать на этом, нужны нововведения в Законе "Об образовании".

Грывко предлагает ввести термин "эзотерическое образование", который будет означать "получение человеком знаний и информации, предназначенных для ограниченного круга лиц, содержащих элементы, альтернативные общепринятым научным понятиям".

После этого астрологи, нумерологи, тарологи, а также знахари и целители, имеющие статус физлица-предпринимателя или другого самозанятого лица, должны добровольно зарегистрироваться в Реестре наставников в сфере эзотерического образования Министерства образования и науки Украины.

За включение в этот "реестр чародеев" заявитель уплачивает административный сбор в размере одной минимальной заработной платы и получает право распространять свои знания в виде проведения тренингов, учебных курсов и других образовательных мероприятий на основании самостоятельно разработанных образовательных программ и выдавать своим ученикам именные дипломы. За каждый выданный диплом официальный наставник эзотериков должен уплатить сбор в размере одного прожиточного минимума.

Этим законом предусмотрено также создание таких специальных учебных заведений, как "школа эзотерики", "институт эзотерики" и "академия эзотерики".

Напомним, в прошлом году в Виннице вынесли приговор "гадалке", которая обманула женщину более чем на 5 миллионов гривен. Ее приговорили к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

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