Астронавты космического корабля «Джемини-3» / © NASA

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Американский астронавт Джон Янг в 1965 году тайно пронёс на борт космического корабля «Джемини-3» сэндвич с солёной ветчиной, нарушив правила НАСА. Обычный перекус мог обернуться катастрофой: крошки хлеба, попавшие за приборную панель, могли вывести из строя бортовое оборудование и поставить под угрозу жизнь экипажа.

О курьезном, но опасном инциденте в истории американской космонавтики пишет издание Space Daily.

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Как астронавт пронес запрещенную еду в космос

Инцидент произошёл 23 марта 1965 года во время полёта «Джемини-3», который длился около пяти часов. Янг заранее попросил своего коллегу Уолтера «Волли» Ширру купить сэндвич с солониной, после чего спрятал его в кармане скафандра перед выходом на стартовую площадку.

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Примерно через два часа после начала полёта астронавт предложил перекусить своему командиру Гасу Гриссу. Тот откусил кусочек, но заметил, что ржаной хлеб крошится, и решил спрятать сэндвич в свой карман.

Эпизод длился менее минуты. Во время переговоров с Землёй Грисс спросил, откуда взялся сэндвич. Янг признался, что принёс его с собой, и предложил попробовать, какой он на вкус.

Идея пришла в голову астронавту во время тренировок. Его командир жаловался на однообразную сублимированную еду, поэтому Янг решил пошутить и взять на борт обычный сэндвич.

В NASA возмутились выходкой астронавта

История получила неожиданное продолжение после возвращения экипажа на Землю. Инцидент стал предметом обсуждения в Конгрессе США во время слушаний по бюджету НАСА на 1966 год.

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Администратор агентства Джеймс Уэбб потребовал от руководства Центра пилотируемых космических полётов выяснить, следует ли наказать Янга за нарушение правил.

Вебб подчеркнул, что отдельные астронавты не могут ставить свои собственные решения выше установленных требований безопасности космических полётов.

Некоторые конгрессмены также раскритиковали поступок Янга. Они сравнили кабину космического корабля с операционной, где даже небольшая посторонняя частица может вызвать серьёзные проблемы. В частности, крошки хлеба могли попасть за приборную панель и повредить оборудование.

В то же время руководитель Центра пилотируемых космических полётов Роберт Гилрут встал на защиту астронавтов. Он пояснил, что подобные шутки помогают экипажам снимать напряжение во время полётов.

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В итоге Янг так и не получил официального выговора.

После инцидента НАСА ужесточило правила

Хотя сам сэндвич не вызвал никаких проблем во время миссии, NASA решило не допускать повторения подобных случаев.

Начиная со следующего полёта «Джемини-4», астронавты должны были заранее предоставлять перечень всех вещей, которые планировали взять на борт. Сэндвичи попали под запрет наряду с громоздкими, тяжёлыми и металлическими предметами, способными помешать работе оборудования.

Интересно, что во время самого полёта «Джемини-3» НАСА тестировало новую систему упаковки космического питания и утилизации отходов. По возвращении Янг не слишком высоко оценил предложенную еду, назвав кусочки курицы едва съедобными.

Несмотря на скандал с сэндвичем, этот казус не помешал дальнейшей карьере астронавта. Джон Янг впоследствии стал первым человеком, побывавшим в космосе шесть раз, участвовал в миссиях «Джемини», «Аполлон» и полетах космических челноков, а также в течение 13 лет возглавлял Отдел астронавтов НАСА.

Напомним, командир космического корабля Boeing Starliner впервые поделился пугающими подробностями отказа двигателей, из-за которого двое членов экипажа застряли на орбите на целых девять месяцев.

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