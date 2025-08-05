Астронавты заметили гигантское зеркало в центре Африки: что это было на самом деле

На этой фотографии астронавта 2024 года озеро Иро в Чаде выглядело как большое круглое серебряное зеркало. / © Аргументы Недели-Крым

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В самом сердце Чада астронавты сделали поразительный снимок природного феномена — озеро Иро превратилось в гигантское блестящее зеркало, видно даже с орбиты. Этот зрительный эффект, известный как солнечный отблеск, проявился в результате идеального выравнивания солнца, водной поверхности и точки наблюдения.

Об этом сообщает Live Science.

Озеро Иро (Лак-Иро), расположенное в 100 км от границы с Центральноафриканской Республикой, имеет диаметр около 12 км и частично окружено впадающей в него рекой Бахр-Саламат. Этот регион Сахеля – естественная граница между пустыней Сахара и тропическими лесами – редко попадает в заголовки, но сейчас привлек внимание ученых и общественности.

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На снимках НАСА видно, как солнечный свет, отражаясь от поверхности воды, создает металлический блеск. Некоторые участки кажутся белыми — вероятно, это отражение зависших над озером облаков. Такой эффект возможен только при точном выравнивании солнца, наблюдателя и объекта, поэтому его обычно фиксируют именно на борту МКС, а не спутниками.

Метеоритное прошлое озера Иро?

Интерес к этому месту подогревает еще одна гипотеза: озеро может являться остатком древнего ударного кратера. Еще в 1980-х годах геологи обнаружили вблизи фрагменты деформированных кристаллов, характерных для сильного удара из космоса.

В 2024 году исследователи опубликовали новые данные, подтверждающие эту теорию. Они обнаружили, что форма и направление реки Бахр-Саламат могли претерпеть значительные изменения в результате столкновения. К тому же, озеро Иро демонстрирует сезонную цикличность – оно может полностью пересыхать во время засухи, что характерно для кратерных озер.

Авторы исследования подытожили, что такая геологическая структура "маловероятно без участия метеорита" и призвали провести дополнительные исследования для подтверждения гипотезы. Если она сбудется, Ира станет еще одним важным звеном в изучении ударных структур Земли.