Астрономы NASA обнаружили смертельную угрозу для планет, подобных Земле

В ходе наблюдений за 31 сверхновой звездой, проводимых астрономами NASA с использованием рентгеновской обсерватории Chandra, было обнаружено, что смертельные дозы излучения могут в течение длительного времени достигать планет, расположенных на расстоянии примерно 160 световых лет.

Об этом сообщает NASA.

“Когда этот взрыв происходит, он может создать большую дозу рентгеновского излучения, которое будет достигать планеты, похожей на Землю, в течение месяцев или лет после взрыва и может продолжаться в течение десятилетий. Такое интенсивное влияние может спровоцировать вымирание на планете", – говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что такая планета, как Земля, во время этого процесса может потерять значительную часть озона, защищающего жизнь от опасного ультрафиолетового излучения звезды-хозяина. Это может привести к гибели широкого круга организмов, особенно морских, которые являются основой пищевой цепи, что приведет к вымиранию.

Взрыв сверхновой звезды у планеты, похожей на Землю: до и после взрыва / Фото: NASA

После многих лет смертельного рентгеновского облучения от взаимодействия сверхновой звезды и воздействия ультрафиолетового излучения от звезды-хозяина планеты, похожей на Землю, может образоваться большое количество диоксида азота, что приведет к коричневой дымке в атмосфере, как показано на иллюстрации. Земельные массивы также могут потерять зеленый покров из-за повреждений растений.

В NASA утверждают, что Земля и Солнечная система сейчас находятся в безопасности со стороны потенциальных взрывов сверхновых звезд, но многие другие планеты в Млечном Пути – нет.

Напомним, космический телескоп NASA "Джеймс Уэбб" исследовал экзопланету размером с Землю. Но новые наблюдения не нашли никаких признаков атмосферы на ней.

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