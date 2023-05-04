Астрономы впервые наблюдали за планетой, судьбу которой повторит Земля: видео

Звезда вблизи созвездия Орла в Млечном Пути раздулась и поглотила планету на слишком близкой орбите.

Ученые впервые наблюдали за поглощением планеты умирающей звездой. Согласно гипотезе астрономов, такая же участь ожидает Землю примерно через 5 миллиардов лет, когда Солнце завершит свою звездную жизнь и перейдет в состояние красного гиганта.

Об этом говорится в статье, опубликованной в среду, 3 мая, в издании Nature.

По словам ведущего автора исследования, астрофизика из Массачусетского технологического института Кишалая Дэ, астрономы раньше видели последствия поглощения планет и его предпосылки, но на этот раз впервые "звезду поймали с поличным" — во время самого процесса.

В мае 2020 года Кишалай Де наблюдал с помощью специальной камеры в обсерватории Калифорнийского технологического института звезду, внезапно ставшую в 100 раз ярче, чем была, и сияла так в течение 10 дней. Эта звезда расположена в нашей галактике, примерно в 12 000 световых годах от Солнца.

Звезда, подобная Солнцу, высвободила количество энергии, которая была в 1000 раз меньше, чем ожидается при слиянии звезд.

“То, что слилось со звездой, должно было быть в 1 000 раз меньше любой другой звезды, которую мы видели. Тогда мы поняли: это была планета, врезавшаяся в свою звезду", – объяснил Кишалай Дэ.

Конец этой планеты был очень быстрым, по словам исследователей, поскольку планета была на очень близкой орбите. После реакции звезда выбросила в межзвездное пространство облака пыли и газа, которые затем охладились.

По словам Моргана Маклеода, соавтора исследования и астрофизика из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики, поглощение планеты произошло гладко. Позже ученые увидели, что звезда медленно вернулась к своим предыдущим размерам.

Астрономы подсчитали, что такие события могут происходить несколько раз в год в Млечном Пути, насчитывающем более 100 миллиардов звезд.

"Вполне вероятно, что теперь, когда мы зафиксировали такое событие, мы будем наблюдать многие другие, и все эти события помогут нам лучше понять будущее Солнечной системы", — отмечают исследователи.

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