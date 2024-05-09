Астрономы впервые обнаружили атмосферу на каменистой экзопланете

Планета далеко "неприветлива" для людей.
Впервые вне Солнечной системы астрономы обнаружили атмосферу на каменистой экзопланете.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что такой тип планет наиболее близок по строению к Земле. Планета, которую назвали "55 Cancri e" или "Янссен", примерно в 8.8 раза тяжелее Земли, а ее диаметр примерно вдвое больше.
Обнаружить атмосферу на планете удалось с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Несмотря на то, что покрытие существенное, оно далеко не гостеприимное для людей.
"Температура на поверхности составляет около 1,725 градуса по Цельсию", — говорится в сообщении.
Планета расположена в нашей галактике в 41 световом году от Земли, в созвездии Рака.
" Атмосфера, вероятно, богата углекислым газом или угарным газом, но может также содержать и другие газы, такие как водяной пар и диоксид серы», – сказал планетолог Ренью Ху из Лаборатории реактивного движения NASA.
Ранее мы рассказывали, что астрономы обнаружили новую планету, которая имеет как минимум пару рекордов.
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