Астрономы впервые обнаружили атмосферу на каменистой экзопланете

Впервые вне Солнечной системы астрономы обнаружили атмосферу на каменистой экзопланете.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что такой тип планет наиболее близок по строению к Земле. Планета, которую назвали "55 Cancri e" или "Янссен", примерно в 8.8 раза тяжелее Земли, а ее диаметр примерно вдвое больше.

Обнаружить атмосферу на планете удалось с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Несмотря на то, что покрытие существенное, оно далеко не гостеприимное для людей.

"Температура на поверхности составляет около 1,725 градуса по Цельсию", — говорится в сообщении.

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Планета расположена в нашей галактике в 41 световом году от Земли, в созвездии Рака.

" Атмосфера, вероятно, богата углекислым газом или угарным газом, но может также содержать и другие газы, такие как водяной пар и диоксид серы», – сказал планетолог Ренью Ху из Лаборатории реактивного движения NASA.

Ранее мы рассказывали, что астрономы обнаружили новую планету, которая имеет как минимум пару рекордов.

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