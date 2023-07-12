Астрономы жалуются на спутники Starlink Илона Маска: мешают изучать звездное небо

Астрономы выразили обеспокоенность по поводу спутников, таких как Starlink от SpaceX, состоящий из тысяч космических аппаратов, мешающих наблюдению за ночным небом.

Об этом сообщает Fox weather.

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Спутники Starlink излучают радиосигналы на частотах от 110 до 188 МГц. Однако это совсем не те частоты, на которых работает передающая аппаратура Starlink. Она занимает диапазон от 107 до 127 ГГц. Однако ничего загадочного в этих сигналах нет. Они являются только электромагнитным шумом, возникающим на аппарате в результате работы его оборудования.

Это проблема для радиоастрономических наблюдений. Астрономы используют радиообсерваторию, чтобы прослушивать очень слабые сигналы во Вселенной. Для этого нужно, чтобы телескоп находился вдали от радиосигналов человека. Часто радиообсерватории находятся в отдаленных районах, но спутники летают над телескопами, независимо от того, куда они излучают сигналы в любое время.

Шум от каждого отдельного спутника слаб, но одновременно в небе их может оказаться немало.

По словам авторов исследования, SpaceX предложила обсудить способы смягчения радиопомех.

Сейчас SpaceX имеет более 3000 спутников на орбите. Федеральная комиссия по связи США (FCC) недавно одобрила 7500 спутников для второго поколения Starlink от SpaceX. Компания вообще планирует расшириться до примерно 30 тысяч спутников.

Когда для одной миссии разворачивается множество спутников, это называется созвездием. Однако размеры Starlink часто дают ему звание мега-созвездия.

Жалобы, которые Starlink мешает ученым, звучали еще прошлой зимой.

В начале 2023 года американские астрономы заключили со SpaceX соглашение, что последующие поколения спутников будут отражать гораздо меньше света. Аналогичный документ был подписан и с главным конкурентом компании Илона Маска – коммуникационной корпорацией OneWeb.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ терминалы Starlink стали жизненно необходимыми украинским военным на фронте. С их помощью защитники снабжают себя связью на передовой.

Ранее сообщалось, что Пентагон заплатит Илону Маску за терминалы и услуги Starlink для Украины.

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