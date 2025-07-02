Атлантида под водой: найдены новые доказательства существования древней цивилизации (фото)

Археолог об Атлантиде

Реклама

Археолог Майкл Доннеллан годами исследовал, действительно ли существовала Атлантида … И, наконец, по его словам, он нашел ее.

Об этом говорится в материале dailymail.

Доннеллан утверждает, что нашел Атлантиду — всего в двух милях (3,2 км — ред.) от побережья Кадиса в Испании.

Реклама

Его открытие было объявлено на конференции Cosmic Summit в Северной Каролине, где Доннеллан представил фрагменты будущего документального фильма.

В течение восьми лет он исследовал побережье Кадиса с помощью сонара и LiDAR, пока не обнаружил «длинные линейные структуры», формирующие серии «огромных концентрических круговых стен» высотой более 6 метров.

Доннеллан утверждает, что нашел Атлантиду у побережья Кадиса, что в Испании. Фото: Майкл Доннеллан

Между этими стенами располагались вычурно вырезанные каналы, а в центре — прямоугольная руина, по словам Доннеллана, напоминающая храм Посейдона, описанный Платоном.

Как утверждает археолог, он обнаружил развалины, напоминающие храм Посейдона, описанный Платоном Фото: Майкл Доннеллан

Доннеллан назвал проявленную культуру «великой древней атлантической цивилизацией» — чтобы сделать концепцию Атлантиды более близкой и более приемлемой для общественности.

Реклама

Археолог приводит точные соответствия с описаниями Платона: упоминание о «Гадесе», соотносимое с современным Кадисом — старейшим городом Западной Европы.

«Платон описывал Атлантиду как могучее островное государство за Геркулесовыми столбами (современный Гибралтарский пролив), в котором правили Атлас и его брат Гадейр. Они разделили землю на части с богатыми ресурсами и сложной сетью каналов и гаваней», — говорится в материале.

Обнаруженные развалины лежат на глубине примерно 20 метров. Среди них гигантские прямоугольные камни, стены, каналы и каньоны, которые, вероятно, были созданы человеком.

Согласно Платону, Атлантида имела размеры 3 000 стадий на 2 000 — примерно 550 км на 360 км, что соотносится с результатами исследований Доннеллана, просканировавшего лишь четверть территории.

Реклама

На фото также видны остатки сооружений и центральная прямоугольная формация, ориентированная по сторонам света — еще одно подтверждение геометрически благоустроенного города, как описывал Платон.

Напомним, ранее речь шла о том, что на итальянском побережье обнаружили уникальный красный металл.

Читайте также