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Атлантида под водой: найдены новые доказательства существования древней цивилизации (фото)
Хотя многие ученые считают Атлантиду выдумкой, Доннеллан говорит, что город существовал на самом деле и имеет видеодоказательства с морского дна.
Археолог Майкл Доннеллан годами исследовал, действительно ли существовала Атлантида … И, наконец, по его словам, он нашел ее.
Об этом говорится в материале dailymail.
Доннеллан утверждает, что нашел Атлантиду — всего в двух милях (3,2 км — ред.) от побережья Кадиса в Испании.
Его открытие было объявлено на конференции Cosmic Summit в Северной Каролине, где Доннеллан представил фрагменты будущего документального фильма.
В течение восьми лет он исследовал побережье Кадиса с помощью сонара и LiDAR, пока не обнаружил «длинные линейные структуры», формирующие серии «огромных концентрических круговых стен» высотой более 6 метров.
Между этими стенами располагались вычурно вырезанные каналы, а в центре — прямоугольная руина, по словам Доннеллана, напоминающая храм Посейдона, описанный Платоном.
Доннеллан назвал проявленную культуру «великой древней атлантической цивилизацией» — чтобы сделать концепцию Атлантиды более близкой и более приемлемой для общественности.
Археолог приводит точные соответствия с описаниями Платона: упоминание о «Гадесе», соотносимое с современным Кадисом — старейшим городом Западной Европы.
«Платон описывал Атлантиду как могучее островное государство за Геркулесовыми столбами (современный Гибралтарский пролив), в котором правили Атлас и его брат Гадейр. Они разделили землю на части с богатыми ресурсами и сложной сетью каналов и гаваней», — говорится в материале.
Обнаруженные развалины лежат на глубине примерно 20 метров. Среди них гигантские прямоугольные камни, стены, каналы и каньоны, которые, вероятно, были созданы человеком.
Согласно Платону, Атлантида имела размеры 3 000 стадий на 2 000 — примерно 550 км на 360 км, что соотносится с результатами исследований Доннеллана, просканировавшего лишь четверть территории.
На фото также видны остатки сооружений и центральная прямоугольная формация, ориентированная по сторонам света — еще одно подтверждение геометрически благоустроенного города, как описывал Платон.
Напомним, ранее речь шла о том, что на итальянском побережье обнаружили уникальный красный металл.