Авантюрист посетил "самое смертоносное племя Амазонки", которое обмакивает стрелы в яд и ест обезьян

В глубине эквадорского тропического леса люди до сих пор ведут образ жизни "каменного века".

Искатель приключений, посетивший одно из самых смертоносных племен в мире, рассказал, какие они на самом деле.

Об этом пишет Daily Star.

Дэвид Хоффманн провел 100 часов с народом ваорани, неконтактным племенем, живущим глубоко в джунглях Эквадора. Он объяснил, что у них самый высокий уровень убийств среди групп аналогичного размера в мире – они убивают как себе подобных, так и иностранцев.

Авантюрист посетил опасное племя ваорани / Фото: скриншот с видео

Но исследователь сказал, что он "знал, что в этой истории есть нечто большее, чем он мог себе представить". Люди ваорани редко носят одежду, но они прекрасно понимают окружающую среду, в которой живут, и используют растения для изготовления удивительно эффективных лекарств и ядов.

Во время поездки Дэвид подхватил инфекцию глаз и обратился за помощью к местному знахарю. "Я иду в медицинский кабинет шамана", — сказал он в видео на YouTube. "Надеюсь, у него есть чем вылечить мой глаз".

Авантюрист посетил опасное племя ваорани / Фото: скриншот с видео

Каждая поверхность кишит насекомыми, которые, похоже, не беспокоят местных жителей.

"Количество комаров, которые кусают меня сейчас, просто безумное", — сказал Дэвид. "Они ползают мне по лицу – мне приходится прикрываться своей маленькой толстовкой... Бесконечное количество комаров".

Джунгли — опасное место для неопытных, поскольку "куда бы вы ни посмотрели, вы увидите паука или животное, которое хочет вас убить". Ему также удалось съесть немного диких животных, сломав ветку и полакомившись крошечными лимонными муравьями. "Я думаю, они укусили меня, когда спускались вниз", – добавил он.

Авантюрист посетил опасное племя ваорани / Фото: скриншот с видео

Жители племени получают из огромных лоз джунглей яд под названием кураре. Нанесенный на конец острого как игла дротика, он может парализовать любое животное или человека, которого коснется. Проволоки стреляют из 152-сантиметровых духовых ружей, дальность действия которых достигает 30 м.

Дэвид описал, как охотник ваорани готовит свое оружие. Он объяснил: "Он помещает яд в небольшой горшок. Он нагревает его, и тогда он становится похожим на приятную густую смоляную субстанцию. Затем он берет свою сотню дротиков, которые он кладет в этот контейнер, он вынимает их все и наносит яд, а затем оставляет их здесь, чтобы они высохли. Затем он вставляет их обратно, берет духовой пистолет и отправляется на охоту. Он будет охотиться на обезьян, кабанов, в общем-то, на все, что можно найти в дикой природе – если это съедобно, он на это охотится".

Авантюрист посетил опасное племя ваорани / Фото: скриншот с видео

Ваорани не имели контактов с внешним миром до 1950-х годов и, как сообщается, убили первых христианских миссионеров, вошедших на их территорию. Даже сегодня некоторые ответвления племени отказываются от каких-либо контактов с посторонними.

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Одно из ответвлений, полукочевые тароменаны, до сих пор говорят на языке, не имеющем отношения к какой-либо другой форме человеческого общения, что позволяет предположить, что они жили в полной изоляции на протяжении десятков тысяч лет.

В любой момент истории насчитывалось, вероятно, не более 200 жителей Тароменаны. В 2013 году группа представителей племени ваорани, вооруженная винтовками, совершила набег на их деревню и убила около 20 мужчин, похитив женщин и девочек и забрав их обратно в село.

Хотя люди ваорани, делившие с Дэвидом свои дома и еду, были явно очень дружелюбны, это племя имеет ужасную репутацию.

Напомним, ученые создали обезьяну-химеру, которая светится зеленым. Они использовали технологии стволовых клеток.

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