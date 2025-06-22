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Авария из-за насекомого: в результате ДТП автомобиль перевернулся
В полиции посоветовали водителям в течение нескольких недель держать окна закрытыми.
В американском городе Блу-Эш (штат Огайо) водитель Kia Sorento потерял управление автомобилем после того, как в салон залетела цикада. Авто съехало с дороги и перевернулось.
Полицейский департамент Блу-Эша опубликовал фотографию разбитого внедорожника в Facebook.
В сообщении говорится, что за рулем авто находился 37-летний мужчина, который пытался отогнать насекомое. Потеряв управление, он съехал с дороги, автомобиль ударился о столб и перевернулся на бок.
В результате ДТП водитель не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения.
Полицейские в своей заметке пошутили, что «виновник ДТП» скрылся с места происшествия.
В полиции посоветовали водителям в течение нескольких недель держать окна закрытыми, поскольку эти летающие насекомые мало уважают личное пространство. Хотя эти насекомые безвредны, они могут быть достаточно надоедливыми, если попадут в салон авто.
«Мы все хорошо знаем, что эти надоедливые цикады не уважают личное пространство, в частности во время управления автомобилем. Возможно, не стоит держать окна открытыми в течение следующих нескольких недель. Как видите, нападение цикад может быть опасным», — заявила полиция.
Напомним, ранее в США 16-летний подросток всего за одну ночь обокрал 121 автомобиль.