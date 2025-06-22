Авария из-за насекомого: в результате ДТП автомобиль перевернулся

В Штате Огайо произошло ДТП из-за цикады

Реклама

В американском городе Блу-Эш (штат Огайо) водитель Kia Sorento потерял управление автомобилем после того, как в салон залетела цикада. Авто съехало с дороги и перевернулось.

Полицейский департамент Блу-Эша опубликовал фотографию разбитого внедорожника в Facebook.

В сообщении говорится, что за рулем авто находился 37-летний мужчина, который пытался отогнать насекомое. Потеряв управление, он съехал с дороги, автомобиль ударился о столб и перевернулся на бок.

Реклама

В результате ДТП водитель не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения.

Полицейские в своей заметке пошутили, что «виновник ДТП» скрылся с места происшествия.

В полиции посоветовали водителям в течение нескольких недель держать окна закрытыми, поскольку эти летающие насекомые мало уважают личное пространство. Хотя эти насекомые безвредны, они могут быть достаточно надоедливыми, если попадут в салон авто.

«Мы все хорошо знаем, что эти надоедливые цикады не уважают личное пространство, в частности во время управления автомобилем. Возможно, не стоит держать окна открытыми в течение следующих нескольких недель. Как видите, нападение цикад может быть опасным», — заявила полиция.

Реклама

Напомним, ранее в США 16-летний подросток всего за одну ночь обокрал 121 автомобиль.