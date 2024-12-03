Авиационный энтузиаст придумал эпическое предложение руки и сердца во время специального полета

Мужчина из Польши придумал эпическое предложение руки и сердца для своей партнерши высоко над облаками над городом Быдгощ.

Об этом пишет Flightradar24.

Пара – Александер и Оливия – отправилась на вертолете Robinson R44 из аэропорта Быдгоща в воскресенье, 1 декабря. Вертолет поднялся в воздух – но только Александер и пилот Яцек знали, какой у них был план. Они вылетели из северного польского города, словно на экскурсию по историческому региону, совершая при этом странные движения.

Помня об ограничении воздушного пространства и другом авиационном движении, пилот Яцек держал вертолет подальше от оживленных районов, чтобы создать предложение руки и сердца, которое можно было бы увидеть только на полетном трекере. Яцек начал кружить, чтобы создать надпись Merry me (Выходи за меня замуж) и сердце, появившихся на сайте Flightradar24, собирающего все данные о самолетах, которые находятся в полете во всем мире.

Мужчина придумал оригинальное предложение руки и сердца / Фото: flightradar24

Когда Яцек закончил, он подал Александеру сигнал, чтобы тот попросил Оливию проверить маршрут их полета на Flightradar24. Мужчина вытащил кольцо именно тогда, когда на экране появились слова "выходи за меня".

Мужчина придумал оригинальное предложение руки и сердца / Фото: flightradar24

Напомним, мужчина сделал любимой предложение руки и сердца через 10 лет отношений. Она отказала и озадачила причиной.

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