Авиадиспетчеры услышали странные звуки в эфире: что делали пилоты

Самолет American Airlines / © Associated Press

Реклама

Кошачье мяуканье, которое прозвучало на специальной частоте диспетчерской службы воздушного движения в Национальном аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана, вызвало скандал. Как оказалось, звуки животных издавали пилоты.

Об этом сообщает ABC News.

Пилотам сделали замечание из-за детских шалостей. Кто-то из диспетчеров сказал: «Вам, ребята, нужно стать профессиональными пилотами».

Реклама

Но в ответ послышалось еще большее мяуканье, к которому присоединился лай.

«Вот почему вы до сих пор летаете на региональном самолете», — прокомментировал их поведение другой диспетчер.

В своем заявлении по поводу скандальной ситуации Федеральное управление гражданской авиации заявило, что правила запрещают пилотам «вести несущественные разговоры, когда они находятся на высоте ниже 10 000 футов», и что агентство расследует все ситуации, когда пилоты могли нарушить эти правила.

Деннис Таджер, пилот и представитель Ассоциации пилотов союзников, профсоюза, представляющего пилотов American Airlines, сказал, что ранее слышал мяуканье на так называемой охранной частоте, которая редко используется пилотами и диспетчерами, поскольку зарезервирована для чрезвычайных ситуаций.

Реклама

«Это не развлечение, это серьезная частота, и она имеет серьезную цель. Все, что загрязняет ее шалостями или любыми выходками, не воспринимается хорошо, и это должно прекратиться», — подчеркнул он.

Таджер обратился к мяукающим пилотам с призывом остановится и проявлять осторожность, сохраняя эту частоту «священной и защищенной».

Таджер обратился к мяукающим пилотам с призывом остановится и проявлять осторожность, сохраняя эту частоту «священной и защищенной».