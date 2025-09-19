Авиакомпании намеренно "наказывают" пассажиров эконом-класса: в чем причина

Билет на самолет / © Pixabay

Каждый, кто хоть раз летал эконом-классом, знает о проблеме очень малого пространства для ног. Обычно считается, что это делается для того, чтобы вместить как можно больше пассажиров, но на самом деле причина гораздо циничнее. Авиакомпании намеренно делают полеты в экономклассе неудобными, чтобы заставить клиентов платить больше.

Об этом пишет The Sun.

главным источником прибыли для авиакомпаний являются не пассажиры эконом-класса, а клиенты с более дорогими билетами — бизнес-класса, первого класса и премиум-эконом. Уменьшение расстояния между креслами в эконом-классе является частью стратегии, стимулирующей пассажиров переходить на высший класс.

«Авиакомпании сосредоточены на более высоких доходах, которые они могут получить от пассажиров премиум-класса, и салоны самолетов переходят на высший премиальный комплекс и убирают места в эконом-классе, чтобы добиться этого», — пояснил редактор американского авиационного портала Сет Миллер.

Некомфортно — плати больше

Такая политика заставляет людей покупать более дорогие билеты, ведь комфорт во время полета становится роскошью. Чтобы соблазнить пассажиров, авиакомпании предлагают не только больше места для ног, но и другие дополнительные удобства: приоритетную регистрацию и посадку, увеличенную норму провоза багажа, подставки для ног, регулируемые подголовники и более качественное питание.

Конечно, за все эти преимущества придется заплатить. Билет «премиум-эконом-класса» может быть на 30-100% дороже обычного эконом-класса, но для многих пассажиров такой выбор становится вынужденным, чтобы избежать неудобств во время полета.

