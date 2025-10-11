Авиакомпании обновили правила перевозки гаджетов: что разрешено брать на борт

Самолет

Авиакомпании по всему миру ужесточили требования к перевозке электронных устройств с литиевыми батареями. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), такие аккумуляторы могут перегреваться или загореться в случае повреждения. Именно поэтому большинство из них теперь запрещено перевозить в зарегистрированном багаже, если устройство не выключено полностью.

Об этом сообщило издание New York Times.

К опасным категориям относятся телефоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы, электронные сигареты, портативные зарядные устройства и даже электрические зубные щетки.

FAA напоминает: любые предметы с литий-ионными или литий-металлическими батареями следует перевозить в ручной клади. Запасные батареи, павербанки и вейпы должны быть рядом с пассажиром в салоне. Если чемодан сдается в багаж, батареи нужно обязательно вынуть.

Специалисты советуют перед полетом проверять свои устройства на повреждения. Если экран смартфона или планшета треснул, есть риск, что аккумулятор подвергся удару и может перегреться. Такой гаджет лучше оставить дома.

С 2006 года FAA зафиксировало почти 700 случаев инцидентов с литиевыми батареями, в частности возгорание или чрезмерный нагрев. Эксперты отмечают, что количество таких случаев растет из-за распространения персональных электронных устройств.

Специалисты по безопасности советуют держать технику при себе — в случае дыма или искр ситуацию можно будет быстро взять под контроль.

