Авиакомпания каждый раз путает 101-летнюю женщину с младенцем: подробности курьеза

Это влечет за собой ряд трудностей для пожилой женщины во время путешествий.

101-летнюю женщину продолжают путать с младенцем из-за ошибки в системе бронирования авиакомпании.

Об этом пишет BBC.

Проблема возникает из-за того, что системы American Airlines, очевидно, не могут рассчитать, что Патриция родилась в 1922 году, а не в 2022-м.

"Было смешно, что они думали, что я маленький ребенок, а я старушка!", — сказала она.

Но пенсионерка говорит, что хотела бы исправить эту ошибку, поскольку в прошлом она уже создавала ей проблемы.

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Например, однажды сотрудники аэропорта не подготовили для нее транспорт в терминале, поскольку ожидали ребенка, которого можно было бы вынести на руках.

"Моя дочь забронировала билет онлайн, а компьютер в аэропорту подумал, что моя дата рождения 2022 год, а не 1922 год", — рассказала она. "То же самое произошло в прошлом году, и они также ждали ребенка, а не меня".

Место Патриции было забронировано как взрослый билет. Но оказалось, что компьютерная система аэропорта не может обработать дату рождения так далеко в прошлом – поэтому по умолчанию она установила дату на 100 лет позже.

Бывшая медсестра, которая летает каждый год, чтобы увидеть семью и спастись от холодной зимы, говорит, что в обоих случаях сотрудники American Airlines были любезны, невзирая на путаницу.

Патриция хотела бы, чтобы это было исправлено. Во время предыдущего рейса она и ее дочь ждали в самолете после того, как другие пассажиры покинули судно, поскольку сотрудники аэропорта не организовали для нее колесное кресло.

Она говорит, что признание ее подлинного возраста было бы полезным и для Крис. "Я бы хотела, чтобы они починили компьютер, поскольку моей бедной дочке пришлось нести весь наш багаж и одежду почти милю от одних ворот к другим", — сказала она.

Патриция путешествовала сама до 97 лет, но с тех пор полагается на помощь своей семье. "Сейчас у меня проблемы со зрением, поэтому я бы не хотела делать это сама", — сказала она.

Но женщина убеждена, что проблемы со зрением не помешают ей летать, и говорит, что с нетерпением ждет своего следующего полета осенью. К этому времени ей исполнится 102 года и, возможно, к тому времени компьютеры авиакомпании успеют определить ее возраст.

Напомним, авиакомпания выплатила более 100 000 грн пассажирам бизнес-класса из-за "душевных мучений". За билеты они заплатили втрое дешевле.

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