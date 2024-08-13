Авиакомпания навсегда запретила летать путешественнице за то, "чего она не делала": в чем обвинение

Путешественница рассказала, что American Airlines "забанила ее пожизненно" за то, чего она не делала.

Об этом пишет New York Post.

24-летняя Эрин Райт рассказала в TikTok, что о запрете она узнала, когда пыталась сесть на рейс в Новый Орлеан на девичник своей сестры.

"Агент по вылету нервничает и говорит: "Мэм, мне очень жаль вам это говорить, но вам действительно запретили летать рейсами American Airlines". Я подумала: "Что? Я никогда ничего не делала".

Как Райт ни умоляла агента на выходе объяснить причину ее изгнания, она сопротивлялась: "Мне очень жаль, но это проблема внутренней безопасности. Я не могу вам сказать, но человек по телефону сказал мне, что вы должны знать почему".

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Райт была озадачена, разочарована и подавлена этим необычным сценарием, но осталась полна решимости попасть на празднование своей сестры. Ей пришлось заплатить 1000 долларов за новый рейс, ожидая возвращения 400 долларов за предыдущий рейс.

"Я понимаю, что опоздаю на свой рейс и мне просто нужно забронировать другой рейс. Поэтому я быстро забронировала себе еще один билет туда и обратно за 1000 долларов в Новый Орлеан, — сказала она. — Я собираюсь прояснить это, и они вернут мне деньги".

После 12 дней ожидания и отсутствия возврата денег Райт получила уведомление о том, что ей запретили летать в авиакомпании из-за предполагаемых сексуальных отношений с мужчиной в туалете самолета.

"Я 24-летняя лесбиянка. Видите ли вы меня? У меня есть сексуальные отношения с мужчиной? Нет", — улыбнулась она.

Эрин попыталась придумать лучший способ доказать, что она не та похотливая пассажирка, которой ее выставили American Airlines, отправив электронное письмо в отдел работы с клиентами.

"Я прислала им очень серьезное электронное письмо, но также и немного смешное, потому что в нем я говорю: "Я действительно не знаю, как доказать, что это была не я, за исключением того факта, что я буквально лесбиянка", — сказала Райт.

Мама женщины смогла поручиться за свою дочь по электронной почте, что помогло ускорить ее удаление из списка тех, кому запрещено летать. Хотя имя Эрин было очищено, имена настоящих любовников не раскрыли.

"Теперь я вычеркнута из списка American Airlines тех, которым запрещено летать, и из списка на 1000 долларов, но мне вернули 400 долларов за рейс", – сказала Райт.

Хотя женщина радуется, что может летать без ограничений, она ожидала, что American Airlines даст ей больше денег за этот инцидент, поскольку она вынуждена была купить билет на другой рейс.

"Спасибо, что вы были хуже всех", — подписала клип она.

Эрин Райт / Фото: tiktok.com/@erin_wright

Многие были шокированы сложной ситуацией Райт. "Помимо прочего, как они позволили вам забронировать билет, если они вас забанили?", "Подайте жалобу в Департамент транспорта. По закону они обязаны не только вернуть вам деньги, но и дать вам ответ", "Можете ли вы подать на American Airlines в суд?"

Впоследствии Эрин проинформировала своих подписчиков о недавнем изменении статуса рейса.

"Когда они позвонили, чтобы сообщить, что исключают меня из списка, они сказали: "Надеемся, это не слишком доставило вам неудобств"… О, вы имеете в виду последние три месяца общения, опоздание на рейс, привлечение моего адвоката и необходимость отправлять электронные письма трем директорам в AA, чтобы получить ответ от клиентов???"

Но в следующем видео, опубликованном 11 августа, Райт рассказала, как ей удалось вернуть потерянные деньги за счет просмотров, которые собрал ее клип в TikTok. "Я заработала ровно столько же, сколько потеряла, так что American Airlines даже не нужно это исправлять", – сказала она.

Райт утверждает, что American Airlines еще не связывалась с ней с момента предварительного обновления 11 августа, но планирует принять против них меры.

Напомним, женщина озадачила, сколько ей заплатил TikTok за миллион просмотров одного видео. Это удивило пользователей приложения.

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