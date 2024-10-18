Авиакомпания не пустила на самолет евреев и получила рекордный штраф: какая сумма

Это самый большой штраф, который когда-либо налагали на авиакомпанию.
Авиакомпания Lufthansa была оштрафована на рекордную сумму, после того как не пустила на свой рейс группу еврейских пассажиров.
Об этом пишет Metro.
Министерство транспорта США наложило на авиакомпанию штраф в размере 4 000 000 долларов за предполагаемую дискриминацию. Считается, что это самый большой штраф, который когда-либо налагали на авиакомпанию за нарушение гражданских прав.
Lufthansa была обвинена в отношении еврейских пассажиров – многие из них не путешествовали вместе и были незнакомцами – так, будто "все они были одной группой", сообщает BBC News.
Немецкий авиаперевозчик заявил, что согласился на выплату во избежание судебного разбирательства, но опроверг факт дискриминации.
По словам телерадиокомпании, инцидент произошел из-за "неудавшейся серии неточных сообщений".
Lufthansa сообщила Metro, что ее давняя миссия состоит в том, чтобы объединять людей и культуры, и как авиационная группа "разнообразие людей и пассажиров является одним из ее величайших преимуществ", добавив, что она проводит тренинги по антисемитизму и дискриминации для сотрудников и руководителей.
Американский еврейский комитет назвал инцидент во Франкфуртском аэропорту "глубоко досадным". Он заявил, что Lufthansa сделала "решительные шаги" с тех пор, чтобы "гарантировать, что такое событие не повторится".
Пассажиры были одеты в ортодоксальную еврейскую одежду.
Инцидент произошел в мае в 2022 году, когда пассажиры пытались добраться из Нью-Йорка в Будапешт через Франкфурт. Как сообщается, многие пассажиры были мужчинами, одетыми в "характерную одежду, которую обычно носят ортодоксальные еврейские мужчины", — говорится в сообщении DOT. Они воспользовались несколькими туристическими агентствами для бронирования билетов. Но во время первого полета капитан сообщил службу безопасности Lufthansa о том, что некоторые пассажиры не выполнили инструкции экипажа, которые требовали носить маски и запрещали собираться в проходах и других местах на борту самолета.
Более 100 пассажиров вынуждены были приостановить свои билеты после этого сообщения, что означало, что они не смогли воспользоваться своими стыковочными рейсами.
Хотя в департаменте заявили, что Lufthansa признает, что эта акция может навредить тем, кто придерживался инструкций, авиакомпания "пришла к выводу, что обращаться к каждому пассажиру индивидуально было бы непрактично".
Пит Баттигиг, министр транспорта США, заявил, что его ведомство наложило "наибольший штраф в истории Министерства транспорта США против авиакомпании за нарушение гражданских прав пассажиров". "Никто не должен сталкиваться с дискриминацией во время путешествий и наше министерство готово использовать свои полномочия для того, чтобы это было так", — добавил он.
Представитель Lufthansa сообщил Metro: "Lufthansa является уважаемым корпоративным гражданином, который играет важную роль в формировании более инклюзивного общества. После инцидента, произошедшего в мае в 2022 году с нашими пассажирами-евреями, Lufthansa полностью сотрудничала с DOT на протяжении всего процесса расследования. Мы продолжаем сосредотачиваться на многих начатых усилиях, среди которых партнерство с Американским еврейским комитетом (AJC), достопочтенной и всемирно признанной правозащитной организацией и лидером мнений. Компания стремится быть послом доброй воли, терпимости, разнообразия и принятия. Как первая авиакомпания, принявшая рабочее определение антисемитизма Международного альянса памяти жертв Холокоста (IHRA), Lufthansa будет продолжать поддерживать вдумчивый диалог с еврейскими общинами и организациями по всему миру. Кроме того, мы продолжим предоставлять безупречный сервис нашим уважаемым клиентам и оставаться надежным партнером по всему миру".
Напомним, разъяренный капитан закрыл в кабине второго пилота во время 10-часового полета. Его наказали за проделку.
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