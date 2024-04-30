Авиакомпания выплатила 100 000 грн пассажирам бизнес-класса из-за "душевных мучений": что произошло

Двум пассажирам бизнес-класса выплатили 213 585 индийских рупий (более 101 тысячи гривен) после того, как они подверглись "душевным мучениям" из-за того, что их кресла не отбрасывались.

Об этом пишет Independent.

Кресла Анжали и Рави Гуптов не работали и не отбрасывались во время почти пятичасового перелета из Хайдарабада в Индии в Сингапур, а это значит, что они не могли спать во время путешествия.

Авиакомпанию Singapore Airlines обязали выплатить супругам немалую сумму. К слову, пара заплатила 66 750 рупий (31 700 грн) за билеты бизнес-класса из Индии в Австралию с пересадкой в Сингапуре.

Как сообщается, Гуптам предложили 10 000 миль для часто летающих пассажиров или баллы лояльности на каждого человека, но они отклонили это предложение.

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Окружная комиссия по разрешению потребительских споров в Хайдарабаде вынесла решение в пользу Гуптов и обязала авиакомпанию возместить 48 750 индийских рупий каждому жалобщику, что в сумме составляет 97 500 индийских рупий вместе с 12% годовых.

Singapore Airlines также было предписано выплатить 100 000 индийских рупий за причинение семье душевной боли и физических страданий, а также 10 000 индийских рупий на покрытие судебных издержек.

В своей жалобе мужчина утверждал, что к нему и его жене относились как к "пассажировам эконом-класса", за исключением дополнительного места для ног.

Авиакомпания Singapore Airlines заявила, что "признает решение комиссии".

Напомним, мужчина добирается на работу в другой стране на самолете. Он удивил причиной такого решения, потому что, как оказалось, это не ради экономии.

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