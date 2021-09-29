Австралиец получил в киоске бесплатный лотерейный билет и разбогател

Мужчина длительное время играет в лотерею.

Житель австралийского города Намбукка-Хедс получил бесплатный лотерейный билет и разбогател.

Мужчина получил 200 тысяч австралийских долларов, пишет The Lott.

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Мужчина часто играет в лотерею, но никогда ничего не выигрывал. По его словам, он купил один билет в газетном киоске, а другой получил в подарок. Именно он стал счастливым для австралийца.

В пятницу, 24 сентября, мужчина узнал, что выиграл 200 тысяч австралийских долларов. Компания-организатор лотереи подтвердила выигрыш. "Я не могу в это поверить. Особенно в том, что выиграл этот приз с бесплатным билетом", — радуется победитель.

Австралиец говорит: пока не решил, куда потратить эту сумму. Впрочем, значительную часть выигрыша отдаст своим детям.

В свою очередь, владелец газетного киоска говорит, что это самая большая сумма, которую когда-либо выигрывали покупатели киоска. "Поздравляем его! Мы надеемся, что это начало новых крупных выигрышей для наших клиентов", — говорит он.

Как сообщалось, в Англии 72-летняя пенсионерка Кэт Скотт выиграла 140,9 тысячи фунтов стерлингов в лотерею и раздала все деньги за несколько часов. Во время пандемии Скотт помогала местным врачам — она сшила сотни медицинских халатов для работников больниц и домов престарелых.

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